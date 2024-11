Samsung si conferma un leader nel supporto software, un aspetto fondamentale per chi sceglie di acquistare i suoi dispositivi. Ad oggi, i possessori della serie Galaxy Watch6 sono in attesa del rilascio ufficiale della nuova interfaccia One UI 6 Watch, basata su Wear OS 5. La quale promette miglioramenti sia nelle funzionalità che nel design.

L’aggiornamento, già distribuito in versione beta il mese scorso in Corea del Sud e negli Stati Uniti, potrebbe essere disponibile a livello mondiale a partire dal 25 novembre. Un indizio importante arriva dall’app Galaxy Watch6 Manager. Quest’ ultima, aggiornata di recente, con tre nuove watch face e una grafica rinnovata, suggerisce l’imminente lancio del software completo.

Anche i vecchi modelli Galaxy in attesa dell’aggiornamento

La nuova interfaccia One UI 6 Watch non

interesserà solo i Galaxy Watch6. In quanto Samsung ha avviato i programmi beta anche per i modelli precedenti, come GalaxyWatch4 e Watch5. Seppur non è ancora stata annunciata una data precisa per il rilascio definitivo su questi dispositivi.

L’aggiornamento rappresenta un notevole passo avanti per gli smartwatch del marchio. Poiché garantisce un’esperienza utente più fluida e personalizzabile. Per chi desidera acquistare uno smartwatch ma è indeciso sul modello, una guida ai migliori device Wear OS potrebbe risultare utile. Intanto, l’attenzione degli appassionati si concentra sul 25 novembre. La data che potrebbe segnare l’arrivo di importanti novità per il mondo Galaxy Watch.

Resta da vedere come Samsung gestirà l’espansione del nuovo software. Nel frattempo, gli utenti possono approfittare delle promozioni legate al Black Friday per aggiornare i propri dispositivi o scoprire nuove offerte tech. Durante questo periodo, infatti, i più grandi colossi della tecnologia mondiale possono lanciare promozioni davvero vantaggiose. Ad ogni modo, attualmente non sappiamo ancora quali potrebbero essere le offerte disponibili e se effettivamente vi saranno. È chiaro però che gli appassionati di settore sono in attesa di eventuali annunci a riguardo.