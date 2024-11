Le app di navigazione e intrattenimento sono tra le più utilizzate durante i viaggi, ma sono anche quelle che maggiormente incidono sul consumo della batteria degli smartphone.

Le app di navigazione e intrattenimento sono tra le più utilizzate durante i viaggi sui nostri smartphone, ma sono anche quelle che maggiormente incidono sul consumo della batteria degli smartphone. Una ricerca ha analizzato 100 app per ciascun settore, su Android e iOS, evidenziando quelle che consumano più energia.

App di Navigazione

Nel caso delle app di navigazione, inDrive, Bonjour RATP e National Express Coach risultano tra le più energivore. Questo è dovuto all’uso intenso dei dati, in particolare per la localizzazione, le foto e altre informazioni personali. Sorprendentemente, app come Google Maps, Waze e Apple Maps non figurano tra quelle che consumano di più.

E di Intrattenimento

Per quanto riguarda quelle di intrattenimento, su Android, VK, Spotify e Audiomack sono tra le più dispendiose in termini di batteria. Su iOS, Audiomack occupa la posizione di punta, seguita da Spotify e SoundCloud.

Al contrario, quelle che richiedono meno batteria sono quelle che accedono a meno dati e non necessitano di permessi aggiuntivi. Le differenze tra i sistemi operativi Android e iOS riguardano anche le autorizzazioni delle singole app, che influenzano il loro impatto sulla batteria.

Chi possiede un’auto elettrica, invece, tende a utilizzare le applicazioni come Volta Charging, PlugShare e ChargePoint per la gestione dei punti di ricarica. Queste consumano batteria, ma alcune auto elettriche con sistemi come Android Automotive offrono una navigazione e intrattenimento integrato senza bisogno di smartphone.

Per ridurre il consumo, è consigliato disattivare i permessi non necessari per le app, aggiornare regolarmente le applicazioni e attivare il tema scuro, che può anche ridurre l’impatto sulla batteria quando queste restano attive per lungo tempo.

