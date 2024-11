Google punta a consolidare la sua posizione nel mercato dei tablet con l’atteso Pixel Tablet 2. Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo arrivato non sarà solo un’evoluzione del modello precedente. Infatti il primo PixelTablet si era concentrato principalmente sull’intrattenimento e sul controllo della smart home. Mentre questa seconda generazione introdurrà importanti novità sia hardware che software. Ciò per rispondere alle esigenze di chi desidera uno strumento versatile anche per il lavoro.

Pixel Tablet 2: accessori e software, un sistema pensato per il lavoro

Il design, pur mantenendo l’estetica già molto apprezzata dal pubblico, subirà alcuni miglioramenti. Le cornici saranno più sottili. Invece, i pulsanti per il volume e il tasto di accensione saranno riposizionati per migliorare l’ergonomia. Il cuore del Pixel Tablet 2 sarà un processore di nuova generazione. Probabilmente il Tensor G4 o G5, che offrirà prestazioni elevate, maggiore efficienza energetica e un supporto software esteso fino a sette anni. Anche il comparto fotografico sarà rinnovato. In modo da promettere una qualità superiore rispetto ai sensori da 8MP del modello precedente. Anche se difficilmente ci si concentrerà molto sarà sull’utilizzo fotografico.

Una delle novità più rilevanti sarà la tastiera cover ufficiale. Un accessorio progettato per trasformare il Pixel Tablet2 in uno strumento ideale per la produttività. La tastiera si aggancerà al tablet tramite pogo pin. Garantendo stabilità, oltre a fungere da supporto per mantenerlo inclinato durante l’uso. Questo, abbinato a nuove funzionalità software, lo renderà più adatto a un utilizzo simile a quello di un laptop.

Google sta infatti lavorando intensamente sul sistema operativo per offrire un’esperienza più completa. Tra le innovazioni previste figurano il supporto a finestre multiple in stile desktop. Ma anche gesture avanzate per il touchpad, scorciatoie personalizzabili da tastiera e un sistema migliorato di aggiornamento per gli accessori. In più, sono in fase di sviluppo funzioni come la scrittura con pennino tramite Gboard e opzioni di accessibilità più avanzate.