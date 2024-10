YouTube è ormai una nota piattaforma che consente di visualizzare, ma anche di condividere, contenuti multimediali in rete. Una piattaforma che nel corso degli anni è riuscita a conquistare milioni di utenti registrati ai diversi canali messi a disposizione del web. Al fine di stare al passo con i tempi e del conseguente sviluppo delle tecnologia, YouTube ha annunciato nelle scorse ore alcune importanti novità nella sua app Android.

Tra le novità più importanti non possiamo non citare il nuovo mini-player che viene rivisto per rendere l’esperienza d’uso ulteriormente ottimizzata e rendendo il multitasking più funzionale. Scopriamo insieme tutte le modifiche che sono già disponibili per tutti gli utenti.

YouTube: novità nell’app Android

Migliorare sempre di più l’app di una piattaforma come YouTube è sicuramente indispensabile per consentire ai milioni di utenti che la utilizzano il meglio dell’esperienza d’uso tramite smartphone.

Il nuovo mini-player, ad esempio, consente di gestire maggiormente l’app con la navigazione e visualizzazione di video contemporaneamente. L’obiettivo di YouTube è infatti quello di mettere a disposizione una soluzione ottimizzata e intuitiva che può essere spostata o ridimensionata direttamente da app.

Come anticipato in apertura, oltre al nuovo mini-player, il team ha apportato ulteriori modifiche che sono già disponibili per tutti gli utenti. Non poteva infatti mancare da parte del team un lavoro che riguardasse la riprogettazione del menu delle impostazioni.

A tal proposito, l’app mette ora a disposizione le intestazioni di sezione Account e molte altre icone inevitabilmente utili per una corretta gestione di ciascun profilo. Non manca, tra questi, il timer di spegnimento e la possibilità di modificare la velocità di riproduzione dei video.

Dunque, il nuovo mini-player, la modifica alla sezione impostazioni e le modalità che consentono la personalizzazione di alcuni parametri relativi alla riproduzione dei contenuti vanno ad ottimizzare il servizio attualmente disponibile nell’app Android di Youtube. Coloro che non hanno ancora ricevuto gli aggiornamenti possono procedere con un riavvio del dispositivo.