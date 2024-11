Continuano le problematiche nel settore delle quattro ruote, problematiche legate ad una vera e propria crisi che sta costringendo le diverse case automobilistiche a prendere provvedimenti seri. Già più volte abbiamo sentito parlare di tagli agli investimenti per il futuro oppure tagli agli stipendi e, di conseguenza, licenziamenti dei lavoratori. Ebbene, stiamo parlando di una crisi che non riguarda solamente i costruttori automobilistici presenti in Europa ma sembrerebbe interessare da vicino anche la Cina. Oggi parliamo, infatti, proprio di Geely.

La notizia delle scorse ore, che vede come protagonista il gruppo Geely, ci mostra che anche in Cina la crisi del settore automobilistico sta dando notevoli problemi. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli della questione.

Geely: previsto taglio ai posti di lavoro

Notizia delle scorse ore è che il gruppo Geely è costretto a dover tagliare i costi e razionalizzare le risorse. Non dimentichiamo che stiamo parlando di una realtà del tutto consolidata visto che sono ben dodici i marchi che possiede. L’annuncio dei tagli porta, di conseguenza, ad un passaggio del 51% della Lynk & Co alla Zeekr.

Non a caso, tale decisione da parte del gruppo Geely arriva dopo aver valutato attentamente come procedere per riuscire a far fronte alla crisi. Il passaggio del 51% alla Zeekr, secondo quanto diffuso, sarà una mossa indispensabile per cercare di aumentare le proprie risorse e migliorare i profitti. Nello specifico, secondo l’accordo fatto è previsto che una quota pari al 30% della Volvo venga acquistata dalla Zeekr e una quota del 20% da Geely Holding.

L’aspetto, purtroppo, più spiacevole riguarda il taglio di ben 9.000 posti di lavoro come conseguenza di una situazione piuttosto complicata che porta a dover ridurre i lavoratori. Secondo quanto dichiarato, inoltre, l’operazione di accorpare Zeekr e Lynk & Co sarà completata a giugno del 2025. Dunque, non ci resta che attendere ulteriori novità per capire se la situazione di Geely migliorerà grazie alla nuova decisione presa.