Un pericolo a cui un utente deve prestare attenzione ogni giorno è rappresentato senza alcun dubbio delle truffe online, si tratta infatti di un pericolo costante dal momento che i truffatori ogni giorno cercano di colpire il maggior numero di vittime possibile con l’obiettivo di portare a casa un guadagno, fatto i dati sensibili da poter sfruttare per reati come il furto d’identità, il furto degli account social della vittima o peggio il furto direttamente dal conto corrente.

I truffatori ovviamente cercano ogni giorno nuovi metodi sempre più avanzati in modo da aumentare l’efficacia delle loro truffe, il cui obiettivo primario è quello di passare inosservate per riuscire a colpire gli utenti senza troppi problemi, ecco dunque che in questo contesto i truffatori hanno iniziato ad utilizzare uno strumento che noi utenti utilizziamo ogni giorno, stiamo parlando di WhatsApp, si tratta infatti dello strumento perfetto per poter raggiungere una platea di utenti davvero ampia dal momento che tramite il social network di messaggistica è molto facile raggiungere praticamente chiunque.

Non a caso molti utenti hanno iniziato a segnalarci l’arrivo di messaggi truffaldini di vario genere, vediamo insieme qualche dettaglio in più.

Truffa tramite messaggio

I messaggi truffaldine che hanno iniziato a circolare anche in Italia consistono in banali messaggi in arrivo da numeri sconosciuti all’interno del cui corpo testo sono presenti richieste di tempo e attenzione senza nessuna strana pretesa, in caso però di risposta vedreste arrivare proposte lavorative davvero molto convenienti o peggio ricatti, il tutto è pensato per far abbassare la guardia all’utente e portarlo a compiere azioni specifiche, si tratta di messaggi in arrivo da numeri con strani prefissi e ovviamente non presenti nella vostra lista contatti, tutto ciò che dovete fare per non cadere in pieno nel pericolo è non rispondere assolutamente a nessuno di questi messaggi è bloccare immediatamente l’account che vi ha contattati.