Truffa con tecnica phishing: come funziona e il messaggio da evitare

Di consueto gli utenti affrontano varie piaghe direttamente sul web, le quali spesso assumono la forma di veri e propri inganni. Lo stesso sta accadendo con la truffa che in queste ore sta girando tramite e-mail e che sta portando le persone a credere che qualcosa di incredibile stia accadendo proprio a loro.

Il modus operandi dei truffatori è sempre lo stesso e va a sfruttare le debolezze degli utenti. Molte persone iscritte ai siti di incontri si ritrovano a ricevere messaggi di ogni genere e capita di trovare in mail anche quel testo dove una bella ragazza (che ovviamente non esiste) vuole conoscerli. Lo stesso capita con alcune comunicazioni provenienti dalla banca o da altre piattaforme dove gli utenti hanno le loro credenziali: gli si fa credere di dover impostare di nuovo alcuni dettagli, quando invece non è vero. Queste tecniche convergono in un’unica tipologia di truffa: il phishing. Ciò che sta accadendo ultimamente è proprio questo dunque, ovvero che gli utenti stanno trovando delle e-mail molto strane all’interno della loro casella di posta elettronica che gli fanno credere che realmente qualcosa di particolare stia accadendo a tal punto da meritare la loro attenzione. Di messaggi ce ne sono davvero tanti che possono essere pericolosi, ma utilizzando lo stesso approccio si può evitare qualsiasi problema.

Nuova truffa in corso con la solita tecnica del phishing: ecco alcuni esempi

Qui in basso c’è un esempio di un messaggio phishing che sta girando in queste ore e che sta mettendo gli utenti in difficoltà:

“Ciao, hai un desiderio comune di incontrare una ragazza carina?

Dall’esterno può sembrare che io sia una ragazza molto modesta, ma quando mi vedi al lavoro, tutto va subito a posto.

Amo la libertà in tutto, e anche la vita con un uomo non mi impedisce di cercare avventure sessuali. Sei disposto ad accettare la mia offerta?

Se siete interessati, sarei felice di parlarne. Il mio profilo su un sito di incontri Kiss_Shelly.

Devi solo registrarti per entrare nella mia chat.

Sto aspettando la tua decisione“.