Molti utenti sono alla ricerca di un computer di piccole dimensioni, che non li porti però a dover rinunciare alle prestazioni generali, da qui la scelta di un mini PC, un device che può stare tranquillamente nel palmo di una mano, ma che allo stesso tempo sia in grado di svolgere la maggior parte delle operazioni.

E’ chiaro che sul mercato esistono numerosi modelli e varianti tra cui è possibile scegliere, oggi vi parliamo di un device economico realizzato da GMKtec, azienda leader nella produzione di mini PC, che viene dotato di specifiche comunque abbastanza interessanti. Sotto il cofano è possibile trovare un processore Intel Core di dodicesima generazione, con piattaforma Alder Lake, stiamo parlando di N97 con frequenza di clock fino a 3.60Ghz, accoppiato con 12GB di RAM DDR5 e 512GB di memoria interna su SSD.

Mini PC: il prezzo Amazon è da pazzi

Il suo listino si aggira attorno ai 300 euro, negli ultimi 30 giorni il prodotto era stato commercializzato a 259 euro, cifra che Amazon ha ulteriormente ridotto del 25%, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 195,65 euro, con garanzia di 24 mesi e spedizione diretta presso il vostro domicilio. Collegatevi qui per l’acquisto.

Ciò che importa nell’acquisto di un mini PC sono sostanzialmente due aspetti: dimensioni ridotte, e buona connettività. Sulla superficie del prodotto si può trovare un buona dotazione di connettori, rappresentati per l’esattezza da 3 porte USB 3.2 di tipo-A, 2 HDMI di ultima generazione, una gigabit ethernet per il collegamento diretto ad un router, un jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o microfono, ma anche lo slot per la microSD. Quest’ultimo connettore rappresenta forse la più piacevole sorpresa, che non ci saremmo davvero aspettati di trovare.