Vi piacerebbe avere un Dyson ma non avete oltre 500 euro per acquistare l’ultimo modello? allora potreste decidere di ripiegare su una versione decisamente più economica, anche se non di marca, ma dal design decisamente simile.

In questi giorni su Amazon è disponibile una promozione davvero di tutto rispetto, applicata sul modello realizzato da Lubluelu, azienda cinese esperta nella realizzazione di prodotti legati al mondo dell’elettronica di consumo, può raggiungere una potenza di aspirazione di 25kPa, con una autonomia garantita di 50 minuti, considerando un utilizzo standardizzato in modalità intelligente (scegliendo potenze differenze, è chiaro che l’autonomia potrebbe a sua volta variare).

Aspirapolvere in stile Dyson in offerta su Amazon

Acquistare un aspirapolvere in stile Dyson ad un prezzo veramente conveniente su Amazon, l’ultima promozione disponibile va a coinvolgere un prodotto che di base sarebbe stato lanciato sul mercato a 199 euro, ma che oggi l’utente può acquistare con un esborso finale di soli 93,02 euro, rappresentando un risparmio decisamente importante, se non quasi unico nel suo genere. L’ordine può essere completato direttamente qui.

Nell’avvicinarsi al suddetto device è importante conoscere alcune sue ottime specifiche tecniche, come la possibilità di posizionarlo in piedi senza una base di appoggio, così da poterlo stoccare in un qualsiasi luogo, senza alcuna difficoltà. Allo stesso modo sono disponibili 3 differenti modalità di utilizzo, con potenze di aspirazioni differenti tra loro, che portano all’aspirazione di polvere e simili e raccolta in un contenitore senza sacco. Caratteristica sicuramente importante, se considerate a tutti gli effetti che ciò porta ad un importante risparmio sulla spesa, poiché non è necessario pensare di acquistare sacchetti aggiuntivi. All’interno della confezione si possono inoltre trovare vari accessori che rendono molto più versatile l’utilizzo del dispositivo.