Truffa phishing in corso: attenzione al nuovo messaggio in mail

Anche oggi purtroppo la truffa è arrivata e ha messo gli utenti in condizione di dover stare molto attenti. Secondo quanto riportato, il nuovo inganno sta utilizzando la solita tecnica del phishing, la quale è una di quelle più letali per la sicurezza delle persone.

Come si può vedere qui in basso, c’è il messaggio che sta girando tramite e-mail e nelle chat delle varie app di messaggistica.

La nuova truffa è molto pericolosa: ecco il messaggio che sta girando

Come si può vedere da questo messaggio in basso, la truffa per certi tratti può risultare molto convincente. I danni di questo genere tendono spesso a tirare nella rete moltissimi utenti, soprattutto coloro che effettivamente si sono iscritti a siti di incontri. Ovviamente non c’è nulla a cui bisogna credere, siccome stiamo parlando di un inganno che non ha nulla a che fare con la realtà. Ecco il testo che può servire di certo come esempio:

“Ehi bello, vuoi sapere cosa ci faccio qui? Alla ricerca di un amico per una stretta comunicazione fisica.

Mi chiamo Aisha. Sono sposato, ma ad essere onesti, è solo legale.

Ed è per questo che a volte dimentico persino di essere sposato, perché sono lasciato a me stesso. Per molto tempo mio marito mi è stato indifferente.

Sembra che non vogliamo separarci, ma ognuno vive la propria vita. Ma una vita del genere è diventata noiosa da tempo.

Voglio passare delle belle serate con te. Se non ti dispiace, puoi dirmelo subito.

Aisha_elfie0 è il mio profilo, puoi trovarmi e saremo d’accordo su tutto“.

Dopo questo messaggio tantissime persone hanno creduto effettivamente di poter fare una nuova conoscenza ma in realtà l’obiettivo era solo quello di rubare loro soldi e dati personali. Proprio per questo motivo ora bisogna stare attenti, in quanto truffe del genere potrebbero ripetersi in questi giorni.