Truffa agli utenti con un testo incredibile: è pericolosissimo

Negli ultimi giorni si sta aggirando tramite e-mail un testo molto particolare che sembrerebbe essere un avviso. Le persone hanno creduto infatti di ritrovarsi di fronte ad una situazione di pericolo da poter gestire ma in realtà non era così. È proprio per questo che abbiamo deciso di dare a tutti modo di capire come è articolata la truffa, inserendo il messaggio nel paragrafo in basso.

In questo modo gli utenti possono avere dunque un esempio di come agiscono i tentativi di phishing, i quali dunque non fanno altro che mettere in difficoltà le persone facendogli credere qualcosa che in realtà non esiste.

Questa è la truffa: il messaggio sembra reale ma vuole i vostri dati e soldi

“Come stai? Mi chiamo Shelva. E voglio farti un’offerta molto interessante.

Ho divorziato da mio marito un anno fa e per tutto questo tempo sono stata sola. Mi manca davvero l’attenzione maschile.

Ho trovato la tua foto su uno dei siti di incontri. Mi sei davvero piaciuto, sei così coraggioso.

Ti suggerisco di incontrarti in un bar e prendere una tazza di caffè. E dopo il caffè possiamo andare a casa.

Se ti ho interessato, ho lasciato molte informazioni su di me nel mio profilo.

Ecco il mio profilo con il nickname Bitch_Shelva-025, dove puoi vedere la mia foto e il numero di telefono di contatto.

Aspetterò il tuo messaggio o la chiamata“.