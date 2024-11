Transizione energetica e decarbonizzazione sono ormai temi che interessano da vicini i più grandi Paesi. Non a caso, infatti, come obiettivo principale viene posto il raggiungimento di adeguate risorse derivanti dalle energie rinnovabili. Tra questi, la Cina è riuscita ad ottenere ottimi risultati diventando il principale installatore di energia rinnovabile al mondo.

In particolare, i risultati ottimali raggiunti dalla Cina riguardano l’energia eolica a solare. Non a caso, infatti, una notizia diffusasi nelle scorse ore annuncia proprio un grandioso traguardo ottenuto in merito all’energia solare. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo perché ad oggi la Cina non può passare inosservata per quanto riguarda le energie rinnovabili.

Cina: installato il più grande parco fotovoltaico

Il più grande parco fotovoltaico si trova in Cina. Parliamo di un risultato importantissimo ottenuto dall’azienda cinese CHN Energy che si è occupata di installare e collegare alla rete il primo parco fotovoltaico offshore da 1 GW. Per lo sviluppo del parco invece bisogna nominare la Guohua Energy Investment Co. di CHN Energy per il grande lavoro che è stata in grado di portare a termine.

Secondo quanto diffuso, il parco fotovoltaico, installato al largo della costa di Dongying, ha un’estensione di ben 1.223 ettari. Le piattaforme che sono state utilizzate arrivano ad un totale di ben 2.934 unità. Ciascuna con una lunghezza pari a 60 metri e una larghezza di 35 metri.

Oltre alle enormi dimensioni, a confermare il grande risultato raggiunto dalla Cina è anche l’utilizzo, per la prima volta, di un cavo per trasportare l’energia prodotta in mare fino alla terraferma. Un sistema del tutto eccellente che consente ti portare energia a case e aziende per un totale che dovrebbe raggiungere i 1,78 miliardi di kW/h di elettricità all’anno. Non possiamo, dunque, non dire che il traguardo raggiunto dalla Cina rappresenta un importante esempio di transizione energetica per tutto in mondo.