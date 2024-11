Il System-oc-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite è il chipset più potente presente attualmente sul mercato. I primi benchmark lasciano senza parole, come dimostrano i sorprendenti numeri ottenuti dal Red Magic 10 Pro.

Tuttavia, sembra che il chipmaker americano abbia in programma un upgrade sostanziale con la prossima generazione. Il presunto Snapdragon Elite 2 è molto lontano e attualmente è solo un progetto nei laboratori di Qualcomm ma stanno iniziando a circolare le prime voci a riguardo.

Gli analisti si aspettano un incremento delle performance vertiginoso rispetto all’attuale generazione. I principali protagonisti di questo miglioramento saranno i core Oryon che consentiranno un aumento delle prestazioni stimato intorno al 25%.

Qualcomm sta lavorando allo sviluppo dello Snapdragon 8 Elite 2 e l’incremento di potenza previsto lascierà tutti senza fiato

Sulle piattaforme come Geekbench, lo Snapdragon 8 Elite raggiunge un punteggio in single core pari a circa 3.200 punti mentre lo Snapdragon 8 Elite 2 potrebbe superare agevolmente i 4.000 punti. Per raggiungere questi risultati, Qualcomm si affiderà al processo produttivo N3P di TSMC a 3nm. Questo consentirà il salto prestazionale e di efficienza energetica rispetto al nodo N3 utilizzato nell’attuale generazione.

Uno dei vantaggi di questo cambiamento sarà anche la migliore efficienza termica del SoC. Attualmente, Qualcomm ha optato per un core che supera i 4 GHz e, di conseguenza, tende a scaldare molto. La nuova generazione potrebbe, in parte, arginare questo problema consentendo un utilizzo prolungato per maggior tempo.

Inoltre, stando a quanto condiviso dal leaker Jukanlosreve, i miglioramenti si avranno sia la piattaforma hardware di Qualcomm ma in generale per tutti i SoC della prossima generazione. Il leak indica che ci potrebbero essere interessanti cambiamenti anche per il prossimo MediaTek Dimensity 9500. Entrambi i SoC garantiranno prestazioni molto elevate e nettamente superiori a quelle attuali, per la gioia degli utenti.

Allo stato attuale si tratta di indiscrezioni non confermate per questo consigliamo di considerarle come tali.