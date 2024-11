Lenovo ha da poco iniziato ad associare l’intelligenza artificiale ai propri notebook, ottenendo un’evoluzione che segnerà il mercato. Già, proprio così, e tutto si concretizza sotto il cappello del Lenovo AI Engine+. Oggi scopriamo di cosa si tratta e in che modo questo può influire positivamente sulla gestione delle performance di un notebook da gaming.

Partiamo con calma, spiegando esattamente di cosa si tratta questo AI Engine+. È una sorta di algoritmo, gestito da un chip dedicato all’interno della piattaforma del notebook, che ha il compito di ottimizzare le prestazioni della piattaforma stessa andando ad agire su diversi parametri. Questo chip è chiamato LA2, progettato da Lenovo, sostanzialmente raccoglie dati che arrivano da diversi sensori e componenti, li analizza tramite il suddetto algoritmo, e agisce andando a modificare dinamicamente alcuni parametri per ottimizzare le prestazioni e l’efficienza dell’hardware a disposizione in ogni momento.

Cosa va a regolare il nuovo chip di Lenovo

I componenti monitorati e controllati dal chip e dall’algoritmo sono quelli che maggiormente influiscono sulle performance di un computer. Parliamo quindi principalmente di CPU, GPU e sistema di raffreddamento, qui quali si interviene modificando la tensione, la frequenza operativa e il regime di rotazione delle ventole per ottenere prestazioni che siano sempre di buon livello ma, soprattutto, stabili per tutta la sessione operativa.

Il cuore del chip LA2 è un core RISC-V, dotato di un architettura open-source, non meglio specificata, il quale integra un acceleratore di reti neurali strettamente legato all’algoritmo stesso. Stiamo parlando di un algoritmo, la qualità delle sue azioni migliora nel tempo. Per ottenere il massimo da questo AI Engine+ è infatti necessario dargli più informazioni possibili sulle nostre abitudini.

Una delle migliori funzioni di quest’ultimo è quella che sfrutta i sensori termici avanzati per monitorare il calore emesso da CPU e GPU e attiva ColdFront 5.0 per dissiparlo in modo tempestivo, evitando accumuli di calore inutili e dannosi.

L’AI Engine+ può essere sfruttato al massimo grazie a Lenovo Vantage

Tramite l’app Lenovo Vantage gli utenti possono usare l’AI Engine+ al massimo delle possibilita, hanno un controllo completo e intuitivo del sistema, ma possono persino occuparsi di personalizzare le impostazioni delle ventole, i consumi e persino l’illuminazione RGB della tastiera.

Lenovo Vantage si occupa principalmente del monitoraggio e ottimizzazione delle risorse. L’interfaccia del software permette di visualizzare in tempo reale le risorse utilizzate, come VRAM e frequenze operative della CPU. In combinazione con l’AI Engine+, queste informazioni aiutano l’utente a capire come il sistema regola dinamicamente le risorse per ottimizzare i giochi. Inoltre, la modalità AI Core di Vantage consente all’utente di abilitare l’ottimizzazione automatica del frame rate, chiamata Smart FPS.