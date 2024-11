Il settore automobilistico italiano è molto in difficoltà. L’ANFIA, l’associazione nazionale filiera industria automobilistica, richiede al governo di rivalutare la decisione del taglio fondi dell’80% per il settore in questione. Secondo quanto comunicato, infatti, la produzione delle sole autovetture nel settembre 2024 ammontava a circa 25 mila unità, un netto calo di 50,5% rispetto allo stesso mese nel 2023. I numeri dal periodo gennaio-settembre 2024 sono di 256 mila autovetture prodotte, il 38,3% in meno rispetto lo stesso periodo nel 2023. Il fatturato è in netto calo.

La produzione generale è calata rispetto gli scorsi anni, ecco i dati secondo l’ANFIA

L’ANFIA ha registrato un calo brusco della produzione dell’industria automotiva italiana, per la precisione è calato del 30% rispetto al settembre 2023, mentre nei primi nove mesi del 2024 è diminuito del 19,6%. L’indice della fabbricazione di autoveicoli (autovetture e veicoli commerciali pesanti e leggeri), registra una variazione negativa del 42,6% nel settembre di quest’anno e diminuisce nei primi novi mesi del 25,5% rispetto al 2023. Il settore di fabbricazione di carrozerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi ha avuto un leggero incremento, dello 0,3% nel mese e cresce nel cumolato del 9,5% e la fabbricazione di accessori e parti per autoveicoli in calo del 16,9% a settembre 2024 e del 18,4% nel periodo gennaio-settembre dello stesso anno.

Il totale prodotto nei primi tre trimestri del 2024 sfiora ben 474 mila unità, il 27,6% in meno rispetto il periodo del 2023. Nel mentre il fatturato di questa industria mostra una variazione in negativo del 7,4% nell’agosto del 2024, (-7,6% nel mercato interno e -6,9% nel mercato esterno). Inoltre la chiusura dei primi otto mesi dell’anno è del -3,1%. Nel gennaio-luglio 2024, l’export di autoveicoli (autovetture e veicoli industriali) dall’Italia ha il valore di 1,7 miliardi, mentre l’import di 2,0 miliardi di Euro. Gli Stati Uniti rappresentano in valore, il primo Paese di export dall’Italia, seguito da Germania e Francia. ANFIA aggiunge che il fatturato nel settore automotive nel suo complesso ad agosto è variato del 29,5%. Tutto ciò causa del calo di 30,6% di una componente interna e di una esterna del -28,7%. Nei primi otto mesi del 2024 il fatturato si è ridotto dell’11,5%. Infine il fatturato prodotto dalle parti e accessori per autoveicoli e loro motori è del -21,8% ad agosto.