Apple ha pensato di produrre un nuovo tipo di Vision Pro tra l’ autunno del 2025 e la primavere del 2026. Questo perché Apple vorrebbe introdurre delle funzioni in più sul dispositivo oltre all’ implementazione del chip M5. Anche perché trattandosi di una versione Pro, gli aggiornamenti si concentrano più sulle prestazioni che sul prezzo. L’ obiettivo è proprio quello di migliorare delle funzioni per rendere il dispositivo molto più potente di come è oggi in modo da aumentarne la qualità.

Anche se verrà introdotto il nuovo chip, non ci sarà un miglioramento del design che rimarrà pressoché lo stesso dell’ attuale Vision Pro. Come miglioramenti ci saranno anche l’ introduzione di un sistema operativo ancora in fase di test chiamato “visionOS 2.2“. Questo consentirà di avere le funzioni Wide e Ultra Wide per il display virtuale. Per il momento sembra che la versione abbia permesso di rendere il visore ancora più realistico e innovativo.

Apple, nuovi dispositivi indossabili

Apple sta anche pensando ad una serie di dispositivi indossabili che potrebbero far comodo per accrescere il suo guadagno. Tra questi troviamo gli smart glasses che stanno riscontrando molto successo tra gli utenti e che Apple ancora non ha avuto modo di crearne un suo paio. Per cercare di trovare delle informazioni, la società di Cupertino avrebbe avviato delle sessioni interne per esplorare al meglio questo campo. Questo servirà per capire se veramente è necessario realizzare un dispositivo del genere. Dopo le sue considerazioni la società sembra più interessata a degli occhiali da usare tutti i giorni che a dei visore per occasioni speciali. Ci sono due opzioni disponibili a riguardo. Una riguarderebbe la creazione di occhiali integranti gli AirPods e l’ altra una versione più compatta del Vision Pro.

Per questo progetto ci vorrà del tempo anche perché sarà necessario documentarsi bene e trovare una soluzione che sia adatta al pubblico e che trovi un certo interesse.