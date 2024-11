Benelli ha presentato a EICMA 2024 il concept TRK 902 Xplorer, moto pensata per affrontare ogni tipo di terreno, con un design moderno e prestazioni elevate. Questa moto avventuriera, basata su una piattaforma innovativa, combina robustezza e funzionalità, incarnando lo spirito della gamma TRK.

Design

La TRK 902 Xplorer si distingue per un frontale compatto e grintoso, con fari a LED che includono una DRL esclusiva per questo modello, aggiungendo un tocco moderno al design Benelli. Le carenature laterali si collegano armoniosamente al serbatoio e alla protezione del motore, esaltando la solidità e la continuità delle forme. Al posteriore, le linee diventano più snelle, conferendo un aspetto dinamico e fluido alla moto.

Per sottolineare il carattere esplorativo, Benelli ha sviluppato la livrea “Jungle Fog,” opaca e robusta, pensata per evocare la voglia di avventura in ogni condizione.

Caratteristiche di Utilità

Progettata per massimizzare il comfort, la TRK 902 Xplorer offre fari fendinebbia integrati per visibilità ottimale e un parabrezza regolabile elettronicamente per adattarsi a ogni esigenza. Inoltre, la moto è dotata di una tool box in sostituzione del sedile del passeggero, per avere sempre l’essenziale a portata di mano.

Specifiche Tecniche

Il motore bicilindrico da 904 cc eroga 100 CV e 90 Nm di coppia, garantendo prestazioni ottimali. Le sospensioni anteriori e posteriori con un’escursione di 200 mm assorbono le asperità del terreno, mentre gli pneumatici Pirelli Scorpion Rally e il serbatoio da 22 litri assicurano stabilità e lunga autonomia, ideali per le avventure su terreni sconosciuti.

Benelli TRK 902 Xplorer rappresenta così una perfetta sintesi di comfort, performance e design per gli amanti dell’avventura. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili. Un modello sicuramente impressionante che aspettiamo di vedere, e forse di toccare con mano, in un futuro non troppo lontano, così da riuscire a raccontarvi in modo estremamente dettagliato tutte le nostre impressioni in merito, e non solo.