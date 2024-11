Collaborare al fine di riuscire a portare sul mercato e, dunque, su strada veicoli efficienti e in grado di offrire il meglio dell’esperienza di guida. E’ questo l’obiettivo che ha portato la casa automobilistica Leapmotor a lavorare insieme al noto costruttore Maserati.

A ufficializzare nelle scorse ore l’importante notizia diffusasi sul web è stato lo stesso fondatore e CEO della casa automobilistica cinese Leapmotor, Zhu Jiangming. Non ci resta dunque che scoprire a cosa porterà, nello specifico, questa importante collaborazione tra le due grandi realtà ormai affermate nel settore automotive.

Leapmotor: con Maserati per ottimizzare i veicoli

Qualunque brand del settore delle quattro ruote punta ormai ad avere dei modelli prestazionali e, di conseguenza, in grado di conquistare buone quote di mercato. A tal proposito, la scelta della casa automobilistica cinese Leapmotor è stata proprio quella di scegliere un’azienda con cui collaborare per poter ottimizzare ulteriormente le prestazioni dei suoi modelli. Da qui nasce la sua collaborazione tra la casa automobilistica cinese Leapmotor che, senza alcun dubbio, potrà contare sul lavoro di un costruttore ben conosciuto per le sue auto di lusso.

Non dimentichiamo che da inizio 2024 Leapmotor ha dato finalmente il via alla produzione di auto in uno degli stabilimenti Stellantis della Polonia ed è gia in grado di contare un numero di punti vendita pari a 200 su tutto il territorio europeo. L’obiettivo è certamente quello di espandere il proprio mercato, ecco perché è già al lavoro per raggiungerne almeno 500 e avere la possibilità di aumentare sostanzialmente il numero delle vendite. Non a caso, i Paesi in cui sono disponibili i modelli Leapmotor (C10 e T03) sono 13, tra cui Germania, Belgio, Grecia, Italia e Spagna.

Secondo quanto diffuso dal costruttore cinese, naturalmente i prezzi dei veicoli Leapmotor continueranno essere competitivi anche in seguito alla nuova decisione di collaborare con Maserati.