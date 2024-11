Sony ha ufficialmente lanciato PlayStation 5 Pro, e Digital Foundry ha esaminato le sue nuove funzionalità, in particolare quelle riguardanti la retrocompatibilità con i giochi PlayStation 4. Una delle novità è l’opzione “Miglioramento della qualità dell’immagine dei giochi PS4”, che non è attivata di default e si applica solo ad alcuni titoli selezionati. Digital Foundry ha rilevato che questa funzione interessa principalmente i giochi con risoluzione FullHD o inferiore, migliorando l’output sugli schermi 4K attraverso algoritmi di machine learning, gestiti dalla nuova NPU di PS5 Pro tramite il sistema PSSR. Tuttavia, la funzionalità non include miglioramenti di anti-aliasing, lasciando margine per future ottimizzazioni.

Come funziona PS5 Pro?

PS5 Pro sfrutta la sua maggiore potenza per ottenere due scenari: nei giochi senza limiti di frame rate, si osserva un incremento degli FPS, grazie alle risorse aumentate della console. In alternativa, si può optare per un output video di qualità superiore, mantenendo prestazioni simili a quelle della PS5 standard.

Digital Foundry ha analizzato anche il nuovo clock della CPU di PS5 Pro, aumentato a 3,85 GHz rispetto ai 3,5 GHz di PS5 base. Questo aggiornamento offre un incremento prestazionale del 10%, che però non basta a garantire 60 FPS su giochi particolarmente esigenti come Cyberpunk 2077, in assenza di ulteriori ottimizzazioni. La CPU di PS5 Pro, nonostante l’aumento di frequenza, rimane quindi il componente più limitante, con margini di miglioramento necessari per soddisfare pienamente le richieste di performance dei titoli più intensi.

Inoltre, sono stati introdotti miglioramenti alla gestione dei caricamenti, grazie all'SSD ultra-veloce e alla larghezza di banda maggiore della memoria, con tempi di accesso ridotti che rendono l'esperienza di gioco ancora più fluida. La PS5 Pro continua così a sfruttare l'architettura della PS5 base ma con componenti potenziati, confermandosi una scelta interessante per i giocatori più esigenti, in attesa di vedere se le future ottimizzazioni software riusciranno a sfruttare appieno il suo hardware per migliorare ulteriormente la qualità grafica e la fluidità dei giochi.