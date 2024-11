WhatsApp continua a perfezionare la sua app con nuove funzionalità dedicate agli utenti Android. Attraverso il programma di beta testing di Google Play, sono stati rilasciati due aggiornamenti importanti. Vi è infatti la versione 2.24.24.12, ancora in fase di sviluppo, che introduce icone personalizzabili per i contatti e i gruppi. Mentre la 2.24.24.14, disponibile per un numero limitato di beta tester, rinnova completamente il tab Community. L’obiettivo di questi aggiornamenti è rendere l’applicazione più intuitiva, moderna e personalizzabile. Anticipando quello che potrebbe essere il suo futuro.

WhatsApp: introdotto un tab Community più organizzato e pratico

Con la versione 2.24.24.12, gli sviluppatori hanno lavorato su un nuovo sistema di personalizzazione delle icone per i contatti e le chat di gruppo. Attualmente, tutte le icone sono grigie a meno che non venga caricata una foto del profilo. Con l’aggiornamento però, ognuno potrà scegliere i colori che preferisce, facilitando la gestione visiva delle conversazioni. Questo cambiamento si affianca alla revisione dei temi. Nella modalità chiara, il tradizionale verde sarà sostituito dal nero, mentre nella modalità scura il bianco diventerà il colore predominante.

La versione 2.24.24.14, invece, già disponibile per alcuni utenti, rivoluziona l’interfaccia del tab Community. Il layout diventa più compatto e minimale, migliorando la navigazione. Ogni community ora occupa meno spazio e dispone di un pulsante specifico per visualizzare rapidamente tutte le chat di gruppo collegate. È stato aggiunto anche un pulsante flottante, progettato per creare nuovi gruppi in pochi e semplici tocchi.

Un’altra novità riguarda il posizionamento del tasto per la gestione delle chat. Precedentemente ingombrante, è stato riposizionato nella stessa riga del nome della community, rendendo l’interfaccia ancora più pulita ed efficiente. Tali miglioramenti riflettono l’intenzione di WhatsApp di semplificare la gestione delle community. Rendendole più accessibili per un numero crescente di utenti.

Tutte queste novità sono ancora in fase di test e potrebbero essere disponibili già nelle prossime settimane. Ad ogni modo la rinomata piattaforma di messaggistica istantanea dimostra così il suo impegno costante nel migliorare la sua l’esperienza d’uso. In particolare attraverso una strategia che si propone di anticipare quelle che potrebbero essere le future esigenze digitali del suo pubblico.