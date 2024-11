WhatsApp sta lavorando a un aggiornamento per migliorare la gestione delle notifiche nelle chat di gruppo silenziate. Tutto ciò l’obiettivo di rendere l’esperienza d’uso più intuitiva e personalizzabile. La nuova funzione, attualmente, è in fase di test nella versione beta 2.24.24.10 su Android. Essa consente di decidere quali notifiche ricevere dai gruppi silenziati. Di conseguenza avrete la possibilità di scegliere di ricevere notifiche per tutto quello che viene inviato o solo per le cose più rilevanti. Come ad esempio le menzioni e le risposte dirette. Questo cambiamento punta a facilitare l’interazione in quelle chat in cui ci è un alto volume di messaggi. Permettendo agli utenti di concentrarsi solo sulle notifiche che contano davvero.

WhatsApp: novità in arrivo per tutti nelle prossime settimane

La nuova impostazione è già attiva nei gruppi di grandi dimensioni, in cui le notifiche vengono inviate solo per i messaggi in evidenza. Eppure molte persone non conoscevano questa opzione di gestione. Infatti pur avendo silenziato la chat, continuavano a ricevere avvisi in modo poco chiaro. Con l’introduzione di queste nuove opzioni, WhatsApp punta così a rendere più evidente il funzionamento delle notifiche. In modo da garantire un controllo della piattaforma che rispetti al meglio le preferenze di ciascuno e che sia in linea con l’attività di ogni gruppo.

Questa funzionalità non è completamente nuova, ma mira a migliorare un’impostazione già esistente, rendendola più semplice da capire e configurare. Grazie a questa maggiore trasparenza, WhatsApp vuole assicurarsi che gli utenti possano gestire le proprie notifiche in base alle loro reali necessità. Riducendo le distrazioni all’interno di quelle chat in cui vengono mandati tanti messaggi spesso inutili e fuorvianti.

Attualmente, solo alcuni beta tester possono usufruire di questa funzionalità. Ma la famosa app di messaggistica istantanea però ha in programma di espanderla sempre più a un numero più ampio di utenti nelle settimane a venire. Per restare aggiornati su tutte le novità in arrivo, è possibile seguire il canale ufficiale WhatsApp, dove vengono pubblicate le informazioni più recenti e gli annunci sulle prossime modifiche in arrivo.