Iniziano a circolare sempre più voci intorno alla famosissima azienda coreana Samsung, nel dettaglio questa volta le voci parlano di dispositivi futuri senza tasti fisici e con addirittura la presenza di device pieghevoli tri-fold.

Queste voci però, sembrano non essere più banali indizi o coincidenze dal momento che stanno assumendo gli aspetti di prove vere e proprie, stiamo parlando di informazioni relative all’innovativo design dei prossimi smartphone Samsung, la quale è stata la prima a smuovere le acque, dando notizia di un possibile comando touch nel pannello rapido della sua prossima interfaccia grafica, ora a suffragare il tutto sono le immagini di un brevetto che è stato depositato a febbraio 2023, ma è stato pubblicato soltanto ora dall’agenzia governativa statunitense che si occupa di gestire queste dinamiche.

Il sistema senza tasti fisici

Dal documento tecnico di 51 pagine pubblicato dall’ufficio governativo degli Stati Uniti, il quale si occupa proprio di gestire e rilasciare i brevetti dei vari marchi che conosciamo, si possono apprezzare le immagini di un possibile dispositivo con un display in grado di fornire un feedback tattile solamente nel punto in cui quest’ultimo viene toccato, si trattenne di una vera e propria rivoluzione per questa tipologia di feedback dal momento che la vibrazione ha sempre coinvolto l’intero dispositivo in tutto il suo corpo, all’interno del documento Samsung parla di un device di visualizzazione con al suo interno un generatore di vibrazioni disposto su una superficie del telaio opposta alla superficie del pannello di visualizzazione, si tratta di una soluzione che prevedrebbe sensori in grado di rilevare il tocco e la pressione su una specifica porzione del display per poi restituire così una vibrazione precisa esattamente in quel punto, il tutto è reso possibile tramite dei generatori posti sui bordi curvi del display, i quali svolgono le stesse funzioni dei tasti fisici che conosciamo tutti al giorno d’oggi.

Il futuro device tri-fold

Tornando alla questione brevetti ne abbiamo un altro che risulta decisamente interessante, è stato depositato da Samsung nel 2021 ma è stato reso pubblico soltanto ora, si tratta della documentazione inerente un device pieghevole a tre fasi, il documento arriva solo pochi giorni dopo l’arrivo di una notizia in merito a un possibile tri-fold di Samsung, Il quale costituirebbe una variante ulteriore del prossimo Z Fold 7, ora, grazie a questo documento di 25 pagine, possiamo godere di ulteriori conferme.

Nel dettaglio il brevetto parla di un device che include tre aree di display disposte sequenzialmente e divise da specifiche piegature dotate di aperture che riducono la tensione sullo schermo, scendendo più nel dettaglio abbiamo che le piastre di supporto e le piastre adesive sono in acciaio inossidabile o vetro in modo da migliorarne in maniera importante la durata e l’affidabilità in modo da allungare la durata di vita dello schermo, quest’ultimo per di più include uno strato antiriflesso in resina sintetica al quale è abbinato anche uno strato protettivo disposto al di sotto che consente di isolarlo da sostanze estranee in grado di danneggiare il display.

In base alle indiscrezioni, questo dispositivo potrebbe essere lanciato già il prossimo anno, andando così a competere in un mercato che al momento è dominato largamente da Huawei Mate XT.