Truffa in chat e nelle e-mail: con questo trucco vi derubano

La nuova truffa che sta girando nelle chat è diventata famosa per un motivo: riesce ad andare a segno senza troppi problemi. Stando a quanto riportato, l’apprensione degli utenti sta crescendo ora dopo ora dopo i primi riscontri.

Nel paragrafo in basso infatti c’è il messaggio intero proprio per fornire agli utenti un modo per capire di cosa si sta parlando. Ricordate di non cliccare su nessun link.

La nuova truffa che sta girando in queste ore prevede il messaggio di una bella ragazza

Proprio questo qui in basso è il messaggio di cui tante persone dovrebbero avere paura. Il suo interno infatti si nasconde una nuova truffa, uno di quegli inganni che sembrano essere in realtà dei graziosi messaggi di conoscenza ma che non portano altro che alla perdita dei dati personali e dei soldi. Come si può vedere, sembra essere una bella ragazza a scrivere ma non c’è nulla di vero.

“Ciao, sono Elisabet, non rinunciare al mio tentativo di conoscerti, voglio vederti nel mio letto.

Sono una ragazza aperta, coraggiosa e sexy, piena di energia e ispirazione positive e sexy.

Sogno di liberarmi dalle dure grinfie della tristezza e della malinconia per affrontare l’avventura e il mio amore passionale.

L’uomo con cui avevo una relazione non poteva darmi sincerità di sentimenti e gioia, voglio ricominciare da capo.

Puoi guardare il mio profilo per decidere, Sweetlove_Elisabet-32 inserisci il mio nickname e mi troverai,

Lì puoi leggere di me, vedere foto, video, lasciare commenti, chattare con me.

La gamma di servizi è enorme e possiamo usarla comodamente.

Vieni, ti aspetto, il tuo Elisabet“.

Fate quindi molta attenzione e, se proprio volete leggere il testo nella vostra e-mail, non cliccate assolutamente sui link presenti al suo interno. È proprio in questo modo che le persone infatti potrebbero perdere dati personali e soldi.