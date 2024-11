ho. Mobile: nuova offerta con 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati

ho. Mobile ha presentato un’offerta davvero interessante per chi cerca una connessione super veloce e un’ampia disponibilità di dati. Con la cifra di 9,99€ al mese, è possibile avere ben 200 GB di traffico dati, con minuti e SMS senza limiti verso tutti e, novità molto attesa, il supporto alla rete 5G. Questa offerta si distingue soprattutto per l’ampio pacchetto di giga e la possibilità di navigare sulla rete di ultima generazione.

ho. Mobile: la nuova promo attivabile con eSIM a 1,99€ una tantum

La tariffa è particolarmente competitiva per chi vuole passare a ho. Mobile, uno dei principali gestori virtuali in Italia, senza compromettere la qualità del servizio. Per chi decide di cambiare, il costo di attivazione varia in base all’operatore di provenienza, con una spesa che parte da soli 2,99€. E per chi non vuole attendere i tempi di consegna della SIM fisica, è disponibile la pratica eSIM: a 1,99€, questa versione digitale consente di attivare l’offerta immediatamente, senza necessità di ritirare la SIM in edicola o aspettare la spedizione a casa.

Per chi preferisce comunque la SIM fisica, è possibile scegliere l’attivazione tramite SPID, rendendo il tutto ancora più semplice e immediato. Una soluzione che permette di completare la procedura di attivazione online in tutta sicurezza.

Un’altra novità inclusa nell’offerta è l’assistenza tramite WhatsApp, appena introdotta da ho. Mobile. In questo modo, i clienti possono ricevere supporto rapido direttamente sul proprio smartphone, senza bisogno di chiamare o utilizzare altre app. La presenza di un’assistenza dedicata su WhatsApp rappresenta una scelta in linea con le esigenze attuali, rendendo il servizio ancora più comodo per i clienti.

Con 200 GB, 5G, eSIM, SPID e un’assistenza WhatsApp sempre pronta, questa nuova offerta di ho. Mobile sembra pensata per rendere il passaggio a questo operatore facile e vantaggioso per chi cerca una connessione affidabile e semplice da gestire.