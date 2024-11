Fastweb lancia l’offerta Casa Light. Una soluzione in fibra ottica pensata per chi cerca performance e convenienza nella propria abitazione. Disponibile a 27,95€ al mese, il costo può scendere a 23,95€ associando la promo ad un piano mobile. Il servizio include l’attivazione gratuita e il modem NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6. Assolutamente ideale per garantire una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa. Per chi fosse interessato, avrete la possibilità di testare tale promozione per 30 giorni e senza vincoli. Ma se non sarete soddisfatti potrete recedere senza problemi, ottenendo persino il rimborso completo. In più incluse nei servizi vi sono anche le chiamate da linea fissa verso numeri nazionali, disponibili a 15 centesimi al minuto.

Fastweb: gestione semplice e supporto avanzato con MyFastweb

Per quanto riguarda i piani mobili associabili alla linea Casa di Fastweb, essi offrono fino a 300GB di traffico dati, anche in 5G, e chiamate illimitate. Per attivare la SIM è previsto un contributo unico di 10€. Tale combinazione tra mobile e fisso rende l’offerta ancora più interessante, soprattutto per chi desidera integrare i servizi domestici con quelli per la mobilità.

Grazie all’app MyFastweb, le persone possono gestire facilmente il proprio abbonamento. Controllando consumi e fatture o richiedendo assistenza in caso di necessità. L’app, disponibile su Android e iOS, semplifica l’interazione con il servizio. Rendendolo ancora più accessibile.

I dettagli completi dell’offerta, incluse le condizioni e la copertura, sono disponibili sul sito ufficiale di Fastweb. Tale promozione rappresenta la scelta ideale per chi desidera una connessione performante a un costo contenuto. In quanto unisce in un’unica soluzione velocità, flessibilità e risparmio. L’operatore si conferma così leader nel settore. Poiché in grado di offrire soluzioni che rispondono alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità e all’economia. In ogni caso, se siete interessati ad avere ulteriori informazioni a riguardo vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale.