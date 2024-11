TIM supera Iliad con le Power ed offre fino a 300 GB in 5G

TIM ha lanciato tre nuove offerte per chi arriva da Iliad e da operatori virtuali, con il primo mese gratuito per tutte. Nel dettaglio si tratta delle opzioni Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy, pensate per garantire tanti giga e flessibilità.

TIM Power Special: 300 GB in 5G a 9,99€ al mese

Nel caso di questa soluzione mobile, siamo di fronte a qualcosa di estremamente invitante in quanto c’è davvero poco di simile. La Power Special offre 300 GB di dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Grazie al prezzo di 9,99 € al mese è al momento l’opzione perfetta per chi utilizza molto il telefono. Da non dimenticare poi che il primo mese, come detto, è gratis.

TIM Power Iron: 150 GB in 4G a 6,99€ al mese

La Power Iron è una scelta valida per chi cerca un’offerta economica ma con molti giga. Con 6,99€ al mese, hai 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. Anche in questo caso, il primo mese è gratis, quindi potrai testare l’offerta prima di iniziare a pagare. Ideale per chi ha bisogno di un piano ricco di dati ma non necessariamente del 5G.

TIM Power Supreme Easy: 200 GB in 4G a 7,99€ al mese

La Power Supreme Easy si posiziona a metà tra le prime due: per 7,99€ al mese, offre 200 GB di traffico in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. Con il primo mese gratuito, anche questa proposta ti permette di provare senza impegno un piano di dati abbondante, adatto a chi naviga spesso e vuole un buon compromesso tra giga e prezzo.

In tutte e tre le offerte, TIM offre una soluzione per ogni tipo di utente: dalla velocità del 5G di Power Special alla convenienza delle opzioni in 4G. Se vieni da Iliad o da un operatore virtuale, queste offerte potrebbero fare al caso di ogni utente.