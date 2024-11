Tim: tre offerte vantaggiose per nuovi clienti con tanti giga e primo mese gratis

Tim ha lanciato tre offerte speciali per chi decide di passare da Iliad o altri operatori virtuali. Queste proposte puntano su grandi quantità di traffico dati, chiamate illimitate e l’opzione del primo mese gratuito, permettendo ai nuovi clienti di provare il servizio senza impegno.

Power Special: 300 GB in 5G a 9,99€ al mese

Per chi cerca velocità e affidabilità in 5G, Tim propone Power Special a 9,99€ al mese, con 300 GB di dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Il 5G garantisce connessioni rapide per streaming, videochiamate e giochi online. Il primo mese è gratuito, quindi chiunque può testare la copertura 5G senza costi iniziali.

Power Iron: 150 GB in 4G a 6,99€ al mese

Power Iron è l’opzione più economica per chi preferisce restare in 4G, ma vuole un buon pacchetto di Giga. A 6,99€ al mese, include 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. Anche in questo caso, il primo mese è gratuito, ideale per chi vuole testare la rete e la qualità di Tim prima di impegnarsi.

Power Supreme Easy: 200 GB in 4G a 7,99€ al mese

Power Supreme Easy offre un giusto equilibrio tra prezzo e quantità di dati, con 200 GB in 4G al costo di 7,99€ al mese, oltre a minuti illimitati e 200 SMS. Anche questa offerta è accompagnata dal primo mese senza costi, rendendo facile decidere se continuare a utilizzare il servizio.

Queste promozioni sono disponibili solo per chi passa a Tim da Iliad e operatori virtuali. L’attivazione può essere fatta in negozio o online, scegliendo l’opzione più adatta al proprio utilizzo. Grazie al primo mese gratuito, è possibile testare queste nuove offerte senza impegno.

Con tante opzioni di Giga e chiamate senza limiti, Tim offre soluzioni flessibili e convenienti per ogni tipo di esigenza. Da non dimenticare però che si possono scegliere solo se provenite da provider virtuali e Iliad, i gestori che TIM vuole attaccare ora.