CoopVoce costa 4,90€ se scegliete la nuova EVO 20

La volontà degli utenti quando aumentano i prezzi delle loro offerte mobili è quella di guardarsi intorno. Se stai pensando di cambiare operatore per risparmiare, CoopVoce ha una nuova proposta che potrebbe fare al caso tuo. Si chiama EVO 20 e nasce come offerta competitiva pensata per attirare utenti di altri gestori, mettendo a disposizione un pacchetto base essenziale e conveniente.

Cosa offre la nuova EVO 20 riportata in vita da CoopVoce

La promo EVO 20 era già disponibile tempo addietro e ora è tornata sul sito ufficiale di CoopVoce. Questo è ciò che include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri in Italia;

verso tutti i numeri in Italia; 1000 SMS ogni mese;

ogni mese; 20 GB di traffico dati in 4G.

Il tutto a un costo fisso di soli 4,90 € al mese. Il prezzo è garantito “per sempre,” un dettaglio importante per chi cerca stabilità e sicurezza senza dover affrontare aumenti di prezzo in futuro.

Chi può attivarla

L’offerta EVO 20 è attivabile gratuitamente, senza costi di avvio, per chi si iscrive entro il 27 novembre. Per i nuovi clienti CoopVoce, questo rappresenta un’occasione per testare i servizi di un operatore virtuale che utilizza la rete mobile di TIM, garantendo così una copertura estesa sul territorio nazionale.

EVO 20 è pensata per chi desidera una tariffa chiara e senza sorprese, con un pacchetto base completo per chiamate, SMS e internet. Se ti interessano offerte low-cost senza rinunciare ai servizi principali, potrebbe essere un’ottima scelta.

In definitiva, EVO 20 si presenta come una delle opzioni più competitive tra le offerte a prezzo fisso e si candida a essere un valido punto di partenza per chi è alla ricerca di un’opzione economica e affidabile. Al momento è davvero difficile trovare qualcosa di migliore nel panorama dei gestori virtuali. Tutti offrono soluzioni strapiene di giga, ma chi vuole spendere meno per avere il giusto, non può che propendere per CoopVoce.