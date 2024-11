WhatsApp ora rende più semplice silenziare le notifiche nei gruppi

WhatsApp sta introducendo una nuova funzione che rende più semplice decidere quali notifiche ricevere dai gruppi, grazie all’aggiornamento beta per Android (versione 2.24.24.10). Se fai parte del programma beta, potresti già vedere questa novità nel menu delle notifiche per i gruppi.

L’idea di base è abbastanza lampante siccome si mira ad evitare che gli utenti vengano sommersi da notifiche inutili. Si tratta di una funzione particolarmente utile soprattutto per quelle persone che sono all’interno di gruppi in cui si chiacchiera molto.

Notifiche per ogni singolo messaggio o solo per quelli “importanti”: adesso è possibile scegliere. C’è dunque scelta per ricevere un avviso quando qualcuno ci menziona o risponde direttamente a uno dei nostri messaggi. È una funzione pensata per far risaltare solo ciò che conta davvero.

Silenziare un gruppo, in passato, non fermava completamente le notifiche. Menzioni e risposte continuavano ad arrivare, e questo spesso confondeva le persone. Con questa novità, WhatsApp spiega meglio cosa succede quando si silenzia un gruppo, così si può avere un maggiore controllo su come e quando si vuole essere disturbati.

Le impostazioni di default variano in base alla dimensione del gruppo. Nei gruppi più grandi, le notifiche sono già impostate per arrivare solo per i messaggi “importanti”, evitando il continuo lampeggiare dello schermo per ogni nuovo messaggio. Nei gruppi più piccoli, invece, le notifiche sono attive per tutti i messaggi, ma si possono modificare se si preferisce un po’ di tranquillità.

Come tutte le funzionalità che trapelano sul web prima dell’aggiornamento ufficiale, questa è disponibile solo per alcuni utenti che usano la versione beta dell’app. Siccome al momento WhatsApp ha deciso di diffondere l’aggiornamento solo per gli iscritti al programma beta per Android, si può procedere a scaricare il tutto direttamente dal Play Store. Al momento non serve altro che attendere, in quanto probabilmente il nuovo update sarà ben presto disponibile per tutti.