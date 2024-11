Sono emerse diverse indiscrezioni sulla nuova variante “slim” del Galaxy S25. Sono diverse le voci sul prossimo dispositivo di Samsung che non fanno che aumentare l’attenzione di appassionati. L’idea di Samsung sarebbe quella di lanciare suddetta versione slim non contemporaneamente al resto della gamma Galaxy S25. Quest’ultima è prevista per inizio gennaio, ma come un’uscita separata da effettuarsi successivamente. Probabilmente nel secondo trimestre dell’anno. Secondo le informazioni più recenti, pubblicate sulla piattaforma coreana Naver dal noto blogger yeux1122, Samsung potrebbe essere orientata a lanciare il Galaxy S25 Slim ad aprile o, al più tardi, entro l’inizio di maggio.

Samsung: indiscrezioni sul prossimo dispositivo slim

La nuova indicazione restringe ulteriormente la finestra temporale ipotizzata in precedenza, che andava dal periodo di aprile fino a giugno. Anche se tali informazioni sono ancora non ufficiali, yeux1122 ha in passato dimostrato di avere fonti affidabili. Ciò rende tale ipotesi plausibile agli occhi di molti.

A confermare ulteriormente la possibilità di una variante slim del Samsung Galaxy S25, è intervenuto anche l’insider Max Jambor. Quest’ultimo ha condiviso la sua opinione tramite un post su X. Jambor ha affermato con sicurezza che il Galaxy S25 Slim è in fase di sviluppo. Inoltre, ha precisato che, se e quando verrà lanciato sul mercato, non farà parte della presentazione ufficiale della gamma Galaxy S25 a gennaio.

Per le caratteristiche tecniche, il Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe presentare un display da 6,7 pollici. Inoltre, la fotocamera principale è da 200 MP con sensore Isocell HP2. Si tratta della tecnologia già presente in altri modelli premium di Samsung. La vera novità sarebbe rappresentata dallo spessore ridotto rispetto ai modelli standard della serie S25. Si ipotizza che il Galaxy S25 Slim possa arrivare ad uno spessore di circa 6,9 mm. Tale valore rappresenterebbe un’importante conquista per Samsung, dato che l’attuale modello Galaxy S24 più sottile ha uno spessore di 7,6 mm. Mentre il modello Ultra raggiunge gli 8,6 mm. Una simile caratteristica renderebbe il Galaxy S25 Slim particolarmente interessante non solo per le prestazioni tecniche, ma anche per il design elegante e sottile.