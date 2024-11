I nuovissimi OnePlus Ace 5 e 5 Pro saranno con ogni probabilità annunciati a dicembre: usciranno, per il momento, solamente in Cina, mentre a livello internazionale il modello base è atteso come OnePlus 13R. Nel frattempo, però, si attende ancora il debutto sul mercato internazionale del nuovo OnePlus 13, presentato in patria due settimane fa.

Ecco cosa sappiamo

Stando a quanto riportato dal leaker Digital Chat Station, OnePlus Ace 5 e 5 Pro hanno diverse caratteristiche in comune, tra cui il display con risoluzione 1.5K, il sensore di impronte digitali ottico, il supporto alla ricarica rapida a 100W e un design con telaio in metallo, forse simile a quello del OnePlus Nord 4. Le differenze riguardano batteria, processore e fotocamere. Ecco ciò che sappiamo a riguardo: Ace 5: batteria: 6.200mAh piattaforma mobile: Snapdragon 8 Gen 3 fotocamere: 50MP principale, 8MP ultra grandangolare, 2MP ausiliaria

Ace 5 Pro: batteria: 6.300mAh piattaforma mobile: Snapdragon 8 Elite fotocamere: 50MP principale, 8MP ultra grandangolare, 50MP tele periscopica



La data del lancio

OnePlus Ace 5 e 5 Pro sono un’esclusiva del mercato cinese, quantomeno con questo nome e nella forma che verrà mostrata tra un mese. Allo stesso tempo però, almeno uno dei due modelli farà la sua entrata in scena nel mercato internazionale: Ace 5, infatti, sarebbe atteso come OnePlus 13R.

