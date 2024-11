Questo è un periodo piuttosto intenso per il produttore tech Oppo. Qualche giorno fa, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale in Cina la nuova serie di smartphone top di gamma Oppo Find X8 e il nuovo tablet flagship Oppo Pad 3 Pro. All’appello mancano però diversi altri dispositivi. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, l’azienda annuncerà ufficialmente anche la nuova serie di smartphone Oppo Reno 13 e anche il nuovo tablet Oppo Pad 3. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista dei rumors delle ultime ore.

Oppo Pad 3, il nuovo tablet in arrivo a breve assieme a Oppo Reno 13

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardanti uno dei prossimi device di punta di casa Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo tablet Oppo Pad 3. Quest’ultimo sarà svelato in veste ufficiale in Cina assieme alla nuova serie di smartphone Oppo Reno 13 durante un evento dedicato che si terrà il prossimo 25 novembre 2024.

L’azienda, in particolare, ha rivelato che questo nuovo device sarà distribuito ufficialmente in almeno tre colorazioni, ovvero White, Purple e Blue. L’azienda ha inoltre confermato che il tablet potrà contare sulla presenza del pennino a marchio Oppo, ovvero la Oppo Pencil. Nonostante non sarà un tablet di fascia super alta, saranno presenti alcune caratteristiche di rilievo.

Tra queste, ci sarà ad esempio la presenza di un ampio display con una frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz. Sarà un pannello con tecnologia IPS LCD e con una luminosità di picco di 700 nits. Sappiamo poi che dovrebbero essere disponibili numerosi tagli di memoria, comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Non ci sono invece notizie certe per quanto riguarda le prestazioni. I rumors parlano però della possibile presenza del soc MediaTek Dimensity 8350. Si parla inoltre della presenza di una batteria da 9510 mah con supporto alla ricarica rapida da 67W.