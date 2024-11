Nelle scorse ore è uscita una nuova combo di aggiornamenti da parte di OnePlus: prima di tutto il 12R ha ricevuto la OxygenOS 15 stabile basata su Android 15, e poi è partita la distribuzione del “V-Series update” di novembre, un mini-feature drop che la società cinese ha ormai adottato da qualche tempo, con qualche piccola novità per gli screenshot e l’app meteo preinstallata. Ecco tutti i dettagli noti fin qui, tempistiche e modelli compatibili inclusi.

Gli aggiornamenti

OnePlus è stata tra le primissime a rilasciare l’aggiornamento stabile alla nuova versione del sistema operativo: ciò ha agito in modo piuttosto importante ed ha sorpreso un po’ tutti. Il capofila è stato OnePlus 12 ed ora tocca alla sua controparte, in chiave leggermente più economica, La distribuzione, nello specifico, è partita in tutte le aree geografiche, Europa inclusa, con una lieve eccezione per il Nord America, in cui partirà la settimana prossima.

Per l’Europa l’aggiornamento è contraddistinto dalla sigla CPH2609_15.0.0.200(EX01): in particolare, per chi stava partecipando alla Open Beta, è importante ricordare che per passare al canale stabile l’unica soluzione è fare un rollback ad Android 14 stabile e poi attendere la notifica di aggiornamento alla versione 15. Il processo cancellerà tutti i dati presenti sul dispositivo, ma non dovrebbe essere una sorpresa, dato che OnePlus l’aveva detto in modalità estremamente chiare ed inequivocabili che le cose sarebbero andate così.

Più nello specifico, La nuova patch per OxygenOS 13 e 14 ha sigla V10P02. Infatti il codice del firmware è BRB1EX01 per gli smartphone e BRB3EX01 per i tablet. Si citano ottimizzazioni e migliorie varie alle prestazioni del sistema e un aggiustamento delle frequenze di aggiornamento dei dati meteo per una maggior tempestività. OnePlus dice di aver anche ridotto i tempi di salvataggio per quanto riguarda il tema caro degli screenshot.

L’aggiornamento dovrebbe arrivare a tutti i dispositivi idonei entro un mese, più precisamente entro il 6 dicembre. di seguito ecco l’elenco esatto dei modelli che lo riceveranno:

OxygenOS 14

OnePlus 12 Series

OnePlus Open

OnePlus 11 Series

OnePlus 10 Series

OnePlus 9 Series

OnePlus 8T

OnePlus Nord 4 5G, OnePlus Nord 3 5G, OnePlus Nord 2T 5G

OnePlus Nord CE4 5G, OnePlus Nord CE3 5G, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus Pad e OnePlus Pad Go

OxygenOS 13.1.0

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

OxygenOS 13.0.0