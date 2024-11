Organizzare regali comuni o finanziare un viaggio di gruppo non sarà più un problema. Ciò grazie a PayPal che ha introdotto una funzione per creare collette digitali, accessibile sia da app che da sito web. Il sistema permette di invitare amici e familiari a partecipare tramite un semplice link. Anche chi non possiede un account PayPal potrà contribuire, rendendo tutto il processo più inclusivo e veloce.

PayPal: come avviare una colletta, guida pratica

Una volta avviata la raccolta, è possibile monitorare in tempo reale l’andamento dei fondi. Per poi trasferirli comodamente al proprio saldo. Gli utenti possono personalizzare ogni colletta con un titolo, una descrizione, una scadenza e un obiettivo economico. Tra i primi Paesi a beneficiare di questa novità figurano l’Italia, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e la Spagna. PayPal consolida così il suo ruolo di leader nei pagamenti digitali, rispondendo alle esigenze delle comunità.

Con la nuova funzione, creare una raccolta di gruppo è intuitivo e rapido. Dall’app PayPal, basta accedere alla sezione “Invia e Richiedi”, selezionare “Più opzioni” e scegliere “Crea una colletta”. Qui è possibile aggiungere dettagli come titolo e descrizione, impostare un obiettivo economico facoltativo e stabilire una data di scadenza.

Il link generato può essere condiviso via SMS, email o app di messaggistica come WhatsApp. I partecipanti, a loro volta, possono contribuire utilizzando il saldo PayPal o conto bancario. Una volta raccolti i fondi, l’organizzatore può trasferirli al proprio conto con pochi clic. La funzione richiede l’ultima versione dell’app PayPal, disponibile su Android e iOS.

Insomma in un mercato dove soluzioni come Settle Up o Venmo offrono già opzioni per gestire spese condivise, PayPal punta sulla semplicità e sull’integrazione con il suo ecosistema. Questa innovazione rappresenta un passo in avanti per agevolare gruppi e famiglie, garantendo un’esperienza di utilizzo fluida e sicura.