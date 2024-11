Huawei ha ufficializzato la data di lancio della famiglia Mate 70. La conferma è arrivata direttamente da Richard Yu, CEO del Consumer Business Group (CBG) di Huawei. Durante un’intervista rilasciata in occasione del Guangzhou Auto Show 2024, l’amministratore delegato ha svelato il giorno da segnare sul calendario.

La serie Huawei Mate 70 verrà ufficializzata il prossimo 26 novembre 2024. La particolarità del tutto è che si tratta di una notizia fornita in anteprima. Infatti, non è stata avviata la campagna di comunicazione dedicata sui canali social del gruppo ma la data è trapelata solo dalla voce del suo CEO.

Il lancio della famiglia Mate 70 permetterà di svelare i quattro modelli che comporranno la serie. Il Mate 70 base sarà affiancato dalla variante Pro, Pro+ e Mate 70 RS Ultimate. Tutti i dispositivi saranno equipaggiati con HarmonyOS Next, la nuova versione del sistema operativo proprietario creato da Huawei.

Restano ancora molti i misteri legati alla scheda tecnica ma c’è almeno una certezza. I quattro device saranno spinti dal nuovo System-on-Chip realizzato da HiSilicon che prenderà il nome di Kirin 9100. A realizzare il chipset sarà, molto probabilmente, la SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

A causa dei vincoli del ban imposto dagli Stati Uniti, la piattaforma hardware su cui si baserà il SoC sarà a 6nm. Le prestazioni attese saranno paragonabili a quelle del chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ma ben lontane da quelle dello Snapdragon 8 Elite.

Tra le novità attese c’è sicuramente il comparto fotografico di nuova generazione che punta al primato assoluto per quanto riguarda la qualità degli scatti. Huawei, inoltre, adotterà batterie realizzate appositamente per aumentare l’autonomia e supportare la ricarica rapida a 88W, la ricarica wireless a 50W e la ricarica wireless inversa fino a 20W.

Non resta che attendere il prossimo 26 novembre per scoprire tutta la serie Huawei Mate 70 e le novità sviluppate appositamente dal brand cinese tra cui HarmonyOS Next.