Come attirare l’attenzione di tantissimi appassionati di tech e smartphone se no con un debutto del tutto interessante che riguarda la Vivo X200 Series. Stiamo parlando dei nuovi smartphone della società cinese che negli ultimi anni ha portato sul mercato dispositivi del tutto interessanti grazie a delle specifiche tecniche di tutto rispetto.

Per quanto riguarda il lancio internazionale dei dispositivi Vivo X200 e X200 Pro dobbiamo attendere il 19 novembre, una data dunque ormai del tutto imminente. A dare la conferma è stata la stessa società cinese che ha annunciato l’evento tramite la propria pagina web ufficiale. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli della nuova serie di smartphone del marchio cinese.

Vivo X200 Series pronta per il debutto ufficiale

Nonostante manchi ormai davvero poco al lancio internazionale dei nuovi smartphone Vivo, la curiosità e l’attenzione da parte degli utenti è davvero tanta. Non a caso, i dispositivi si contraddistingueranno grazie alla presenza dell’innovativo chip MediaTek Dimensity 9400.

Non dimentichiamo che il costruttore ha lavorato a ben tre diversi smartphone. Non a caso, infatti, la serie è composta dal modello Vivo X200, X200 Pro e X200 Pro Mini. Su tutte e tre trova spazio il nuovissimo processore MediaTek Dimensity 9400, octa-core con 3,6 GHz.

Nello specifico, il Vivo X200 dispone di display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. L’X200 Pro dispone di un display AMOLED da 6,78 pollici, mentre l’X200 Pro Mini ha un display AMOLED da 6,31 pollici. Tutti e tre i modelli naturalmente offrono un comparto fotografico del tutto interessante, in particolare il Pro. Quest’ultimo ha infatti un sensore principale da 50 Megapixel, un teleobiettivo da 200 Megapixel e zoom ottico 3,7x con sensore ultra grandangolare da 50 Megapixel.

Per quanto riguarda il costo dei tre smartphone in Europa purtroppo non sono stati diffusi dettagli in merito. Non ci resta dunque che attendere il 19 novembre 2024.