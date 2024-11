Nel corso degli anni il colosso dell’e-commerce Amazon è riuscito a conquistare tantissimi utenti in tutto il mondo. Una piattaforma online che ci ha consentito di conoscere il meglio degli acquisti online grazie ad una vasta gamma di prodotti, spedizioni veloci e resi gratuiti. Tutto questo, però, ad Amazon sembrerebbe non bastare, tanto da aver deciso di lanciare un nuovo e-commerce denominato Amazon Haul.

Un e-commerce low cost che consente di acquistare diverse tipologie di prodotti tra cui tecnologia, abbigliamento e accessori per la casa. Quel che sappiamo, attualmente, è che la versione beta del servizio è disponibile solamente nell’app degli utenti degli Stati Uniti. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutte le novità sul nuovo e-commerce low cost che punta a sfidare molti altri rivali.

Amazon Haul: debutta il nuovo e-commerce low cost

Chi di noi non è sempre alla ricerca di un nuovo prodotto tech, per la casa o semplicemente un capo di abbigliamento al miglior prezzo? Nel corso degli anni,gli e-commerce ci hanno permesso senza alcun dubbio di risparmiare e, dunque, di avere sempre a portata di mano il miglior prezzo.

Amazon stesso dall’anno in cui ha fatto il suo debutto ufficiale è riuscito pian piano a conquistare utenti di tutto il mondo grazie a delle strategie di vendita inevitabilmente ottimali. Nel corso degli anni non è mancata la nascita di nuove realtà come Shein o Temu, sempre pronte ad offrire prodotti a prezzi più che vantaggiosi.

La decisione di aprire Amazon Haul, dunque, non è per niente casuale e punta, di conseguenza, a conquistare nuovi utenti che finora si sono affidati a questi nuovi negozi virtuali. Come anticipato, il servizio dell’app è disponibile solamente negli Stati Uniti. Staremo a vedere se il colosso deciderà di estendere l’iniziativa in altri Stati. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.