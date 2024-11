Tra pochi giorni si terrà il noto evento dedicato al Black Friday. Per questa occasione, svariate aziende e vari operatori telefonici italiani proporranno svariate promozioni ed offerte di rilievo. L’operatore telefonico virtuale ho Mobile, in particolare, ha deciso per questa occasione di far ritornare disponibile per tutti i suoi nuovi clienti una super promozione molto apprezzata in passato. Ci atiamo riferendo all’offerta mobile denominata ho. 4,99 100 GB. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

ho Mobile, per il Black Friday ritorna disponibile la super promo ho. 4,99 100 GB

In occasione dell’evento del Black Friday che si terrà a breve, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di far tornare disponibile una delle sue offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata ho. 4,99 100 GB. Quest’ultima è già stata proposta qualche tempo fa dall’operatore e ha riscosso un notevole successo.

Ora l’offerta in questione è tornata dunque disponibile per tutti i nuovi clienti dell’operatore virtuale. In particolare, l’offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici, tra cui i seguenti:

Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Daily Telecom, Elimobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One.

Nello specifico, il bundle dell’offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G su rete Vodafone. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti. Come suggerisce il nome, il costo per il rinnovo di questa offerta è di soli 4,99 euro al mese.

Per il momento, l’operatore virtuale ha deciso di continuare a proporre l’offerta ho. 4,99 100 GB almeno fino al prossimo 2 dicembre 2024.