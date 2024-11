Abbiamo avuto modo di vedere in questi giorni varie promozioni ed offerte rese disponibili dai vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano in occasione del Black Friday. In questi giorni, si è da poco aggiunto l’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Quest’ultimo, in particolare, renderà disponibile una super promo, ovvero l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo Unlimited. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo Unlimited, in arrivo la super promo per il Black Friday

Nel corso dei prossimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce renderà disponibile una super promo in occasione del Black Friday. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo Unlimited. Come suggerisce anche il nome, gli utenti si troveranno di fronte ad un’offerta di rete mobile estremamente conveniente e con qualcosa di illimitato.

In particolare, il bundle dell’offerta includerà giga senza limiti per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a ben 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. Un bundle piuttosto ricco ma che sarà sempre a basso costo. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo di soli 9,90 euro al mese. Secondo quanto è stato comunicato, l’offerta in questione sarà resa disponibile all’attivazione a partire dalla giornata del prossimo 28 novembre 2024.

Gli utenti avranno poi a disposizione alcuni giorni per poterla attivare. In particolare, per il momento è stato reso noto che l’offerta mobile CoopVoce Evo Unlimited sarà disponibile all’attivazione almeno fino al prossimo 4 dicembre 2024. Di conseguenza, oltre che durante il periodo del Black Friday, gli utenti avranno a disposizione l’offerta anche durante la giornata del Cyber Monday che si tiene solitamente di lunedì, in questo caso il 2 dicembre 2024.

L’offerta in questione sembra che sarà disponibile all’attivazione dai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali e anche dai già clienti dell’operatore.