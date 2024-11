WindTre ha lanciato una promozione vantaggiosa per chi passa a una delle offerte GO Digital, disponibili online. Il costo di attivazione, normalmente fissato a 9,99€, grazie a questa iniziativa, è azzerato per tutti i nuovi clienti che scelgono una di queste tariffe a partire da 6,99€ al mese. Per aderirvi, è necessario accedere alla pagina web dedicata, su cui sono elencate diverse opzioni disponibili. Dalla GO150 5G DigitalAutoPay, con 150GB a 6,99€, alla GOUnlimitedDigital, con dati illimitati a una velocità di 10Mbps per 10,99€. La SIM è gratuita, e al momento dell’attivazione si paga solo il primo mese. Questa offerta, che nei giorni scorsi prevedeva un costo scontato di 4,99€ per alcune opzioni, ora include l’attivazione gratuita per l’intero piano GO Digital.

WindTre: promo GO Digital per chi proviene da altri operatori

I clienti che effettuano la portabilità del numero da operatori come Iliad, Fastweb, NTmobile e altri virtuali possono beneficiare di questa promozione e attivare una delle offerte GO Digital. Tra le scelte principali, la GO150 5G Digital-AutoPay include minuti illimitati, 50 SMS e 150GB di internet 5G a 6,99€ mensili, con addebito su carta. Per chi cerca una soluzione senza limiti può optare invece, per la GOUnlimited DigitalAutoPay, con Internet Illimitato a 9,99€ al mese e una velocità di 10Mbps. Mentre, per chi proviene da TIM, Vodafone e altri gestori virtuali come Kena e ho. Mobile, è disponibile la GOLimited EditionAutoPay. La quale prevede 150GB a 9,99€. Per tutte le offerte è incluso il servizio Ricarica Automatica, che consente di addebitare automaticamente l’importo mensile. WindTre non ha indicato una data di fine promozione. Di conseguenza resta valida fino a nuova comunicazione. Detto ciò se desiderate avere ulteriori informazioni a riguardo circa le soluzioni di telefonia che vengono appena proposto, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore. Qui potrete leggere con maggiore chiarezza di tutti i servizi inclusi oltre a poter verificare le caratteristiche di altre offerte disponibili, adatte a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.