Tutti noi conosciamo Tesla per essere un costruttore automobilistico in grado di conquistare un gran numero di utenti in diversi mercati. Insieme al lancio delle vetture, grazie alle sue proposte innovative e dalle prestazioni eccellenti è riuscito ad attirare l’attenzione di tutti. La casa automobilistica statunitense è sempre al lavoro su progetti e nuove strategie. L’ultima riguarda proprio la possibilità di avere un anno di ricarica gratis presso i Supercharger.

L’iniziativa, non a caso, punta a conquistare nuovi utenti e al tempo stesso ad accelerare le vendite dei propri veicoli. Secondo quanto diffuso dal costruttore, l’iniziativa sembrerebbe riservata esclusivamente a coloro che decidono di acquistare il SUV elettrico Model Y.

Tesla: un anno di ricarica gratis presso i Supercharger

Quale modo migliore per incentivare gli utenti ad acquistare un nuovo veicolo elettrico se non quello di offrire la ricarica di energia completamente gratis? Ebbene, non possiamo non dire che le strategie della casa automobilistica Tesla siano in grado di stupire tutti.

Tale proposta, infatti, non solo consente al costruttore di aumentare le vendite del proprio SUV Model Y ma offre l’opportunità agli utenti di risparmiare sulle ricariche. Chiaramente, tutti noi sappiamo che i pieni di energia di cui necessitano le vetture elettriche hanno dei costi e non del tutto economici.

Per andare incontro alle esigenze degli utenti, dunque, Tesla ha pensato attentamente a questa strategia di vendita che consente di ottenere un totale di 12 mesi gratuiti presso i Supercharger del marchio. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore dal costruttore statunitense, sarà possibile approfittare della speciale offerta solamente con gli acquisti effettuati entro il 15 dicembre 2024. Parliamo pertanto di circa un mese in cui la speciale iniziativa sarà valida e in cui gli utenti potranno approfittarne per acquistare la Tesla Model Y ottenendo ricariche gratis per ben un anno. Non ci resta che attendere ulteriori novità da parte dell’azienda di Elon Musk.