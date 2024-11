Nubia ha ufficialmente lanciato i nuovi modelli della linea RedMagic, dedicati agli amanti del gaming mobile. Gli smartphone sono stati presentati in due varianti, ovvero il RedMagic 10 Pro e il ProPlus. Questi si differenziano principalmente per capacità della batteria e la velocità di ricarica. Mantengono però in comune alcuni elementi chiave che interessano i giocatori. Come la gestione termica avanzata, display di alta qualità e prestazioni elevate. Il cuore di entrambi è rappresentato dal chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, che ha già dimostrato una potenza straordinaria nei test preliminari. A supporto, Nubia ha incluso anche il suo chip proprietario Red Core R3, che si occupa delle funzionalità accessorie. Tra cui l’illuminazione RGB, il feedback aptico e gli effetti sonori, aumentando il livello di immersione.

RedMagic 10 Pro: display e batteria, una marcia in più per i gamer

Uno dei punti di forza della serie RedMagic 10 Pro è il sistema di dissipazione del calore, che utilizza materiali come il metallo liquido e una ventola interna che può raggiungere 23.000RPM

Garantendo così temperature stabili anche in condizioni di utilizzo intenso. Grazie a questo sistema, i 10Pro sono stati in grado di ottenere risultati eccezionali nelle prove di benchmark. Infatti hanno raggiunto punteggi vicini ai 3,3 milioni su AnTuTu, molto superiori alla media dei top di settore. Parte del merito va anche alla RAM LPDDR5X Ultra e alla memoria di archiviazione UFS 4.0 Pro. Entrambe componenti di ultima generazione che migliorano la velocità e la reattività del sistema.

Il display è un altro elemento identificativo della serie. Si tratta di un OLED da 6,85 pollici con risoluzione “1,5K” e frequenza di aggiornamento di 144Hz. La luminosità di picco raggiunge i 2.000nit. Mentre le cornici sono davvero sottilissime, di appena 0,7mm ai bordi. Tale configurazione rende l’esperienza visiva particolarmente fluida e immersiva. Ideale per chi usa il dispositivo per lunghe sessioni di gioco.

Quanto alla batteria, il modello Red Magic 10 Pro Plus è dotato di un’unità da 7.050mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W. Capace di passare da 0 al 50% in soli 11 minuti. La versione 10Pro, invece, offre una batteria da 6.500mAh e una ricarica a 80W. La quale raggiunge una carica completa in circa 35 minuti. Anche se il comparto fotografico è basico. Presenta infatti una tripla fotocamera da 50 MP, 50MP e 2MP per le riprese principali, ultrawide e macro.