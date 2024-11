Iliad sfida tutti: le GIGA sono disponibili fino a 250 GB in 5G

Iliad continua a proporre offerte competitive per chi cerca piani chiari, senza sorprese in bolletta. Le offerte attuali si adattano alle esigenze di chi desidera navigare tanto e avere minuti e SMS illimitati. Vediamo nel dettaglio cosa offre Iliad in questo momento.

Torna la Giga 120: ecco 120 GB a 7,99€ al mese

In questo momento non ci sono dubbi su quale sia l’offerta più conveniente dal punto di vista economico e anche con un buon rapporto tra qualità e prezzo. Ecco il ritorno della famosa Giga 120: la promo include 120 GB di traffico dati in 4G per soli 7,99€ al mese. A poterla sottoscrivere non sono solo i nuovi utenti ma anche quelli che già avevano un’offerta del gestore. In quest’ultimo caso, siccome il costo è di 7,99 € mensili, bisogna però avere un requisito fondamentale: possedere un’offerta che costi meno.

Con la Giga 180 si paga solo 9,99€ al mese

Necessita di una connessione più rapida, può optare assolutamente per la Giga 180. Questa soluzione è in grado di offrire ogni mese 180 GB in 5G a soli 9,99€. Anche qui, sono inclusi minuti e SMS illimitati. Questa offerta è disponibile per tutti i clienti, nuovi o già utenti di Iliad.

Giga 250: 250 GB a 11,99€ al mese

Se il tuo utilizzo di dati è ancora più elevato, Giga 250 è la soluzione perfetta: 250 GB in 5G a 11,99€ al mese. Come nelle altre offerte, anche qui trovi minuti e SMS senza limiti.

Vantaggio per la fibra ottica

Nel caso della Giga 180 e della Giga 250, Iliad offre un’opportunità vantaggiosa. Coloro che infatti vogliono avere la connessione del gestore anche in casa, possono avere a disposizione una promo. È possibile attivare la fibra ottica Iliad a 19,99€ al mese, anziché 24,99€, ottenendo così uno sconto importante.

Un grande vantaggio di Iliad è la trasparenza. Tutte le offerte hanno il prezzo bloccato per sempre: una volta attivate, il costo mensile non aumenterà mai. Scegliere un’offerta Iliad significa avere tariffe chiare, dati in abbondanza e nessuna sorpresa in fattura.