TIM: Power Special, Iron e Supreme Easy arrivano a 300 GB in 5G

TIM ha lanciato tre nuove offerte per chi passa a TIM da Iliad e operatori virtuali, pensate per chi cerca tanto internet, minuti e SMS a prezzi convenienti. Con il primo mese gratis per tutte e tre le opzioni, queste offerte TIM permettono di iniziare senza costi immediati.

Power Special: tutto incluso con 300 GB in 5G a 9,99€ al mese

La Power Special è l’offerta migliore di cui TIM dispone al momento. Al suo interno infatti, oltre ai tanti contenuti, c’è anche il 5G. Costa solo 9,99€ al mese, e garantisce la presenza di 300 GB di traffico dati in 5G. Ci sono anche minuti illimitati verso tutti e 200 SMS da utilizzare ogni mese. L’offerta è perfetta per chi usa molto internet e desidera sfruttare la velocità del 5G senza spendere troppo.

Power Iron: 150 GB in 4G a soli 6,99€ al mese

Se non hai bisogno del 5G e vuoi risparmiare ancora di più, Power Iron è una scelta interessante. Basta una cifra mensile di soli 6,99€. La promo in questione rende disponibili 150 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. È una soluzione equilibrata per chi vuole una buona quantità di dati senza la necessità del 5G.

Power Supreme Easy: 200 GB in 4G per 7,99€ al mese

Power Supreme Easy si posiziona a metà strada tra le altre due opzioni, offrendo 200 GB di traffico in 4G a 7,99€ al mese, sempre con minuti illimitati e 200 SMS. Questa offerta è l’ideale per chi desidera più GB rispetto alla Power Iron ma non è interessato al 5G.

Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy sono valide solo per chi passa a TIM da Iliad o altri operatori virtuali. Inoltre, tutte e tre offrono il primo mese gratuito, così puoi testare il servizio senza spese iniziali. Questo è certamente fonte di garanzia per il pubblico ma allo stesso tempo anche di grande qualità e convenienza.