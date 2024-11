Tim lancia tre offerte esclusive con tanti giga e primo mese gratis

TIM propone sempre io meglio e questa volta ci sono tre nuove offerte. Per chi passa al provider italiano da Iliad o operatori virtuali ce ne sono alcune davvero interessanti già viste ma questa volta con prezzi più bassi. Sono offerte interessanti, perfette per chi cerca tanti Giga, minuti illimitati e il vantaggio del primo mese gratuito.

Offerta Power Special: 300 GB in 5G a 9,99€ al mese

La Power Special è l’offerta per chi vuole navigare in 5G con un ampio pacchetto dati. Basta pagare solo 9,99€ al mese: questa soluzione è sicuramente la migliore siccome include 300 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Da non dimenticare la presenza del 5G che porta dunque la velocità di connessione ad essere molto alta, consentendo streaming, videochiamate e download senza problemi. Il primo mese è gratis, permettendo di testare l’offerta senza spese iniziali.

Offerta Power Iron: 150 GB in 4G a 6,99€ al mese

La Power Iron è la soluzione per chi non ha bisogno del 5G ma vuole una buona quantità di Giga. A soli 6,99€ al mese, si ottengono 150 GB di traffico in 4G, insieme a minuti illimitati e 200 SMS. Con il primo mese gratuito, è possibile provare il servizio e la copertura di TIM senza alcun impegno.

Offerta Power Supreme Easy: 200 GB in 4G a 7,99€ al mese

Infine, la Power Supreme Easy è un’opzione bilanciata per chi cerca un buon compromesso tra costo e dati. Al prezzo di 7,99€ al mese, include 200 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. Anche qui il primo mese è gratis.

Queste offerte sono riservate esclusivamente a chi passa a TIM da Iliad e operatori virtuali. Per attivarle, basta recarsi in un negozio TIM o procedere online. Il vero punto di forza del provider in questo caso è quello di offrire un intero mese gratis sottoponendo al pubblico vasta scelta.