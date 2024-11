EVO 20 di CoopVoce: l’offerta base da non perdere

CoopVoce si lancia con una nuova offerta chiamata EVO 20, una proposta semplice ma interessante per chi cerca un piano telefonico base senza sorprese e a un costo contenuto. Con EVO 20, CoopVoce punta a conquistare nuovi utenti tra chi vuole un servizio di qualità senza spendere troppo, sfidando così le altre compagnie sul mercato.

Cosa include l’offerta EVO 20

EVO 20 di CoopVoce garantisce ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti, quindi niente limiti per le chiamate, che si tratti di amici, familiari o colleghi;

verso tutti, quindi niente limiti per le chiamate, che si tratti di amici, familiari o colleghi; 1000 SMS , ideali per chi vuole restare in contatto senza preoccuparsi di esaurire i messaggi;

, ideali per chi vuole restare in contatto senza preoccuparsi di esaurire i messaggi; 20 GB di traffico internet in 4G, una quantità sufficiente per navigare, usare i social e guardare qualche video, sempre con una connessione stabile e affidabile.

Il tutto a soli 4,90 euro al mese. La particolarità di questa offerta sta nel prezzo fisso: una volta attivata, EVO 20 resta a 4,90 euro mensili, senza aumenti futuri, cosa che CoopVoce garantisce per sempre. Questo dettaglio rende EVO 20 una delle offerte più convenienti e sicure per chi vuole evitare brutte sorprese in bolletta.

Attivazione gratuita fino al 27 novembre

Un altro punto di forza è l’attivazione gratuita per chi sceglie EVO 20 entro il 27 novembre. Se si decide di attivarla entro questa data, non ci sono costi aggiuntivi, quindi il risparmio è totale. Dopo il 27 novembre, l’attivazione potrebbe avere un costo, quindi è consigliabile approfittare subito della promozione.

Questa offerta è perfetta per chi desidera una tariffa stabile, senza rinunciare a chiamate, SMS e un buon pacchetto dati. Se si è stanchi di aumenti inattesi o promozioni a tempo, Evo 20 di CoopVoce potrebbe essere la scelta giusta per avere un piano affidabile a un prezzo imbattibile.

Evo 20 di CoopVoce è un’opportunità da valutare, semplice e senza fronzoli, per chi cerca un’offerta essenziale con il vantaggio della stabilità nel tempo. Ora non resta che prendere una decisione, ma entro 15 giorni.