Apple, iPhone SE 4 è più vicino di quanto credete

Quando si parla di iPhone l’attenzione è sempre alle stelle, con gli utenti che fremono al solo pensiero di poter vedere un nuovo melafonino sul mercato. Tutto ciò sta riguardando anche la prossima variante prevista per il 2025, la quale darà di nuovo spazio alla gamma Special Edition. Il prossimo iPhone SE 4 di Apple è pronto a far parlare di sé, ma già in queste settimane i rumor sembrano aver aumentato la loro frequenza.

In queste ultime ore alcune notizie trapelate sul web avrebbero riferito di un lancio del prodotto già per il prossimo mese di marzo del 2025. Il momento dunque è molto più vicino di quanto si crede.

iPhone SE 4 arriverà presto: ecco come sarà

La fonte in questione sembra essere molto affidabile e, nel caso in cui tutto ciò dovesse rivelarsi vero, vorrebbe dire che la produzione di massa è già cominciata. Uno degli aspetti che contraddistinguono il prossimo iPhone SE 4 sarà la fotocamera. Apple infatti avrebbe stretto un nuovo accordo con LG Innotek e dunque si occuperà di fornire i moduli fotografici. Sarà solo uno il sensore disponibile, ma con ben 48 MP. In merito alle caratteristiche tecniche invece si parla di un processore A18 esattamente come poi l’ho visto sugli iPhone 16 e 16 Plus e di 8 GB di RAM, quantitativo giusto per l’utilizzo di Apple Intelligence.

La batteria sarà più capiente con 3.279 mAh e non mancherà il supporto al Face ID. Disponibili anche la ricarica rapida da 20W, Qi2 per la ricarica wireless e compatibilità MagSafe. È chiaro che tutte queste al momento sono solo delle indiscrezioni, ma ovviamente più si avvicina il momento, più tutto potrebbe rivelarsi reale. Bisogna prendere con le pinze quanto detto, ma le fonti sembrano essere sempre più attendibili. Una nuova era nella gamma Special Edition di Apple si sta per aprire e questa volta con tanta qualità in più.