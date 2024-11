Square Enix, nota compagnia giapponese di videogiochi, ha annunciato di voler abbandonare la via delle esclusive per specifiche console, andando a puntare sullo sviluppo del multipiattaforma. Ad annunciarlo è stato Naoki “Yoshi-P” Yoshida, produttore e director di Final Fantasy 14, a un’intervista a 4Gamer.

La compagnia Giapponese ha spesso lasciato in disparte Xbox, andando a dare la priorità ai giochi per PlayStation, PC e Nintendo. Molti di questi titoli tutt’ora non sono presenti sulla console di Microsoft, alcuni esempi sono Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Remake/Rebirth ma sembra che le carte in tavola stiano per cambiare.

Il produttore di videogiochi ha espresso la volontà dell’azienda di espandere le possibilità di gioco anche su altre piattaforme. Facendosi porta voce della compagnia di videogiochi ha anche dichiarato: “Questa volta, pubblicheremo nello stesso momento anche le versioni Xbox Series X/S“. Questa affermazione si riferiva a Fantasian Neo Dimension, che è ormai prossimo al lancio e che sarà disponibile fin da subito anche su Xbox. Naturalmente l’obiettivo dell’azienda è quello di moltiplicare il numero di giocatori al fine di rendere commercialmente sostenibile l’investimento.

Square Enix pubblicherà sempre più spesso simultaneamente i giochi sulle varie piattaforme

Questo scelta di Square Enix non è casuale, deriva infatti da quanto si può ricavare in base al numero di copie che vengono vendute, è propri lì che sta la sostenibilità del mercato. Ecco perché il lancio di giochi multipiattaforma renderebbe questo obiettivo concreto e veloce da perseguire.

Questa scelta andrebbe anche ad influire sulla competizione, dove il focus non sarebbe più sull’esclusività dei titoli, ma si sposterebbe sulla qualità dei servizi offerti. Per gli utenti questo si traduce in meno restrizioni sulle scelte delle piattaforme da utilizzare pur di giocare al gioco desiderato. Un cambiamento notevole che vedrà luce in tempi brevi.