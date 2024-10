Nonostante Xbox Series X sia un prodotto fatto è finito Microsoft ovviamente non perde occasione per aggiornarla, indipendentemente dal lancio di una variante modificata o meno, recentemente l’azienda ha infatti annunciato la nuova versione bianca senza lettore e quella con 2 TB di storage, ma non è tutto, sembra infatti che all’interno della console si celi un’altra novità passata leggermente in sordina ma che indubbiamente Può rappresentare un passo in avanti, le nuove Xbox prodotte nel 2024 infatti montano una CPU che da 7 nm passa a 6 nm, un dettaglio che può sembrare marginale ma che in realtà per Microsoft rappresenta un passo in avanti importante.

Chip piccolo e meno problemi

A fornirci l’informazione è stato lo youtuber Austin Evans, il quale ha effettuato un teardown della nuova console mettendola a paragone diretto con il modello del 2023, emerge dunque questa differenza che per Microsoft significa dover utilizzare un sistema di dissipazione molto più semplice rispetto a quanto fatto prima e che allo stesso tempo corrisponde ad una migliore efficienza di conseguenza consumi più bassi, effettivamente i consumi in tutte le situazioni sono scesi di 10 watt, in stato di riposo si passa a 51 da 61 e 38 per la variante senza lettore, quando si gioca invece si passa dai 167 W del vecchio modello a 156 W nella versione senza lettore e 151 W in quella da 2 TB.

Tutto ciò ha consentito a Microsoft di rivedere la struttura della scheda madre della console semplificandola e alleggerendola, come se non bastasse è stato possibile anche rimuovere la schermatura termica dalla memoria SSD, una revisione che dunque gioverà senza alcun dubbio alla vita della console sia nei vostri salotti, ma in generale, anche all’interno di Microsoft che all’interno del suo sistema di cloud gaming, adopera il medesimo hardware che dunque godendo delle medesime revisioni godrà anche di tutti i benefici ad esse relativi.