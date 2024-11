Dopo neanche un mese dal rilascio, la serie Xiaomi 15 riceve il suo primo aggiornamento, passando ad HyperOS 2.0.16.0. Introducendo diverse ottimizzazioni nelle prestazioni e nell’usabilità dell’interfaccia del dispositivo, diventando proprio più fluida.

HyperOS 2.0.16.0: Migliorie, Fluidità e Funzioni IA

HyperOS passa alla versione 2.0.16.0, e mira principalmente a migliorare l’esperienza d’uso della serie Xiaomi 15. Con un aggiornamento di circa 600 MB, sono diverse le novità introdotte, tra cui animazioni più fluide, nuove funzionalità per l’editing di immagini e risoluzione di alcuni bug.

In ambito fotografico, la nuova versione di HyperOS porta funzioni di Intelligenza Artificiale per la modifica di immagini direttamente dall’app Galleria. Tra queste troviamo l’opzione per l’ingrandimento delle foto senza perdita di qualità, ed anche una “rimozione magica” di oggetti indesiderati. E non mancano miglioramenti del super teleobiettivo, che adesso permette scatti di lunga distanza con più dettagli.

Per quanto riguarda l’esperienza di utilizzo generale, sono state ottimizzate le animazioni di notifica. Permettere di interrompere le animazioni quando si apre un’app dalle notifiche, eviterà interruzioni brusche, migliorando di molto la reattività del dispositivo. Inoltre, cambia la transizione per la modalità “mini finestra”, rendendo più fluido il passaggio tra le app. Infine, Xiao AI si migliora con nuovi suggerimenti aggiornati.

Passando ad un lato più tecnico, questo aggiornamento di HyperOS si concentra anche sulla risoluzione di vari bug. Tra questi troviamo quelli legati alla visualizzazione di alcuni giochi, e all’interfaccia grafica che, appunto, presentava alcuni difetti. Xiaomi ha quindi preso l’occasione per rendere il sistema più stabile e privo di queste anomalie che compromettevano l’esperienza utente.

Tuttavia, al momento, la serie 15 di Xiaomi rimane ancora disponibile esclusivamente in Cina. È incerto quando possa avvenire il rilascio in Europa di questi nuovi dispositivi, non essendoci ancora una data di rilascio ufficiale. L’attesa per un lancio internazionale è tanta, e si spera che possa avvenire nei prossimi mesi.